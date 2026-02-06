Denunciados 10 motoristas en Málaga por infracciones contra la seguridad vial tras una investigación en redes sociales

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han realizado una investigación, a través de fuentes abiertas de Internet, para tratar de identificar y denunciar a una serie de conductores que suben vídeos a sus redes sociales en los que se puede apreciar cómo realizan infracciones contra la seguridad vial, poniendo en peligro su propia vida y la del resto de usuarios de las vías.

Como resultado de estas actuaciones policiales, se ha denunciado a un total de diez infractores, de los que dos han sido investigados como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial por conducir sin tener permiso para ello, uno de los cuales ya ha sido condenado y el otro se encuentra a la espera de juicio, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Además, se han interpuesto 25 denuncias. En concreto, un total de nueve por conducción temeraria, dos por conducir una motocicleta sin tener la autorización administrativa específica para ello, cinco por carecer de seguro obligatorio, cuatro por no tener permiso de circulación, dos por no hacer uso del casco protector y una por no llevar placa de matrícula.

La investigación policial se inició hace unos meses, tras la localización de diferentes vídeos en redes sociales en los que se podía apreciar cómo varios motoristas circulaban de forma temeraria por zonas de los distritos Este, Teatinos, Centro y Palma-Palmilla.

Para combatir este tipo de infracciones, la Policía Local de Málaga realiza dispositivos de control en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de evitar las concentraciones de jóvenes que se convocan a través de Internet para realizar este tipo de conductas que, en muchas ocasiones, tienen como objetivo captar seguidores y conseguir visualizaciones.

Una vez que ya se han producido, los agentes del Grupo de Investigación y Protección especializados en fuentes abiertas analizan el contenido audiovisual para identificar autores y vehículos implicados, dando conocimiento, cuando procede, a la Fiscalía y al Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA).