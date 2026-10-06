La Diputación abre las inscripciones para participar en las arboladas en la Axarquía y la Serranía de Ronda

Cartel arboladas 2026 Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga habilita desde este martes el plazo de inscripción para participar en las arboladas de otoño que se celebrarán durante octubre y noviembre en distintos espacios de la provincia de Málaga, en concreto en la Axarquía y la Serranía de Ronda, con la previsión de plantar unos 2.400 árboles y arbustos.

La primera actividad tendrá lugar el domingo 18 de octubre en Parauta (Málaga), en el entorno del parque infantil del municipio, donde plantarán algarrobos, encinas, lentiscos y adelfas, además de romero, lavanda y tomillo. El plazo de inscripción permanece abierto desde este martes hasta el 14 de octubre a través de la web de Málaga Viva.

Las siguientes arboladas se celebrarán en Algarrobo (Málaga) el 25 de octubre, en el parque de La Vega, junto al río Algarrobo, se utilizarán algarrobos, acebuches, lentiscos, chopos, álamos y tarajes.

La arbolada de la localidad malagueña de Canillas de Aceituno se desarrollará el 22 de noviembre junto al monumento de homenaje al labrador de la vid, con especies como madroño, sabina, mirto, acebuche, lentisco, cornicabra, encina, aladierno, rosal silvestre, romero y olivilla.

Por último, en La Viñuela (Málaga) se actuará el 29 de noviembre en el área recreativa situada junto al embalse, donde se plantarán ejemplares de almez, olmo, madroño, acebuche, encina, mirto, lentisco, cornicabra, aladierno, rosal silvestre, romero y olivilla.

El periodo de inscripción para la actividad de Algarrobo será del 13 al 21 de octubre; para Canillas de Aceituno, del 10 al 18 de noviembre; y para La Viñuela, del 17 al 25 de noviembre.

La Diputación facilitará para cada jornada un autobús con 50 plazas desde Málaga, que se encontrará con otros 50 vecinos del municipio anfitrión. La participación es gratuita y de carácter altruista.

Las arboladas forman parte del programa Málaga Viva del Servicio de Cambio Climático de la Diputación de Málaga, que desarrolla actuaciones dirigidas a combatir la erosión del terreno y el cambio climático mediante la concienciación y participación ciudadana.