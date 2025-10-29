Diputación acerca la experiencia deportiva "en primera persona" a 16 municipios con destacados competidores malagueños

María Torres (Kárate), Natalia Baldizzone (Patinaje Artístico), Soledad López (Balonmano) y Raúl Ortiz (Carreras por Montaña) recorrerán 16 municipios de la provincia para acercar su experiencia deportiva persona a los jóvenes malagueños - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga pone en marcha el programa 'Málaga Compite en primera persona', una iniciativa para acercar la experiencia deportiva a los jóvenes de la provincia a través de los propios deportistas malagueños. La karateca María Torres, la patinadora Natalia Baldizzone, la jugadora de balonmano Soledad López y el atleta Raúl Ortiz serán los protagonistas de esta primera edición del programa, y durante los meses de noviembre y diciembre visitarán centros educativos, clubes deportivos y asociaciones de 16 municipios de la provincia.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a los concejales de Deportes de Archidona, Pizarra y Casabermeja, Julián Morales, Antonio Marín y Jaime Montiel, y junto a María Torres y Raúl Ortiz.

El diputado ha explicado que el programa recorrerá los municipios de Alfarnate, Antequera, Archidona, Benahavís, Canillas de Aceituno, Casabermeja, Frigiliana, Humilladero, Istán, Manilva, Mollina, Pizarra, Riogordo, Sierra de Yeguas, Teba y Torrox.

En estas 16 localidades, los campeones malagueños ofrecerán clases teórico prácticas de alrededor de una hora y media en las que compartirán sus historias, valores y aprendizajes de vida a través del deporte.

El objetivo es "inspirar y motivar a la juventud malagueña mediante el contacto directo con deportistas de la provincia como referentes positivos y cercanos para promover los valores del esfuerzo, la igualdad, la perseverancia y el respeto, además de la vida activa y los hábitos saludables", según ha explicado el diputado, que ha destacado el deporte como "una herramienta educativa, integradora e inclusiva".

Cada uno de los protagonistas, ha resaltado Juan Rosas, "representa una historia de esfuerzo, compromiso y pasión, y compartirá su experiencia en primera persona".

La karateca María Torres fue Campeona del Mundo en modalidad kumité +68 kg en 2021 y Campeona del Mundo por equipos en 2023. Es la primera española en alcanzar el número uno del ranking mundial en kumité +68 kg. También fue oro en la a Premier League de París en varias ediciones.

Torres tiene previsto visita Sierra de Yeguas el 4 de noviembre, Frigiliana el 6 de noviembre, y más adelante los municipios de Benahavís e Istán.

La patinadora artística Natalia Baldizzone fue Campeona del Mundo en categoría absoluta en 2021 y Subcampeona en 2022, 2023 y 2024. Previamente había sido Campeona del Mundo júnior en 2018, y ha sido Campeona del Europa absoluta desde 2018 a 2024. Actualmente se encuentra en China compitiendo en el Campeonato del Mundo 2025.

Baldizzone tiene previsto visitar las localidades de Antequera y Manilva los días 19 y 20 de noviembre respectivamente, y en fechas posteriores, Tolox y Pizarra.

Soledad López, jugadora del Costa del Sol Málaga de balonmano ha sido referencia de su club con múltiples títulos nacionales y europeos. Fue elegida mejor extremo izquierdo de la Liga Guerreras Iberdrola desde 2017 hasta 2022, participó en los Juegos Olímpico de Tokio 2020 y fue Medalla de Plata con la selección española en el Campeonato del Mundo de Japón en 2019.

López tiene previsto visitará Teba el 10 de noviembre, Humilladero y Mollina el día 13 del mismo mes, y también Riogordo en fechas próximas.

Raúl Ortiz fue Campeón de la Copa de España de Carreras por Montaña en línea en 2024 tras ser Campeón de Andalucía en 2022. El pasado año también estuvo en el top 10 del Campeonato Mundial de Sky.

Ortiz tiene previsto visitar la localidad de Alfarnate el 7 de noviembre, Archidona el día 10, y próximamente Canillas de Aceituno y Casabermeja.