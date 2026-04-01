La Diputación aprueba la convocatoria del concurso para premiar proyectos emprendedores de estudiantes de Secundaria

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, en la junta de gobierno. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación de Málaga ha dado luz verde a la convocatoria del III Premio al emprendimiento en el ámbito educativo 'Málaga Crece', con el que se reconocen proyectos emprendedores de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de municipios menores de 20.000 habitantes.

La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha explicado que se trata de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes de ESO de los pueblos más pequeños y para promover la creación e innovación de ideas viables y sostenibles de negocio.

'Málaga Crece' contempla la concesión de un total de cinco premios: 1.000 euros para el proyecto ganador; 700 euros para el que quede en segundo lugar; 600 euros, para el tercero: 400 euros, para el cuarto; y 300 euros, para el quinto, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Además, el centro escolar donde curse los estudios de Secundaria el alumnado cuyos proyectos sean premiados recibirá un reconocimiento (placa conmemorativa) por su implicación en este concurso y en el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito educativo.

Las solicitudes presentadas serán evaluadas de acuerdo con diversos criterios de valoración, como la originalidad y creatividad del proyecto; el hecho de que aborde una necesidad o desafío social específico con beneficios significativos para las personas o el medio ambiente; la viabilidad, utilidad y aplicabilidad en municipios menores de 20.000 habitantes y la contribución al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.