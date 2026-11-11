La Diputación aprueba financiar con 41.600 euros la adecuación del centro de visitantes del enclave Peñas de Cabrera

Enclave arqueológico Peñas de Cabrera en Casabermeja (Málaga) - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado la concesión de una subvención de 41.670,31 euros al Ayuntamiento del municipio malagueño Casabermeja para la adecuación de un edificio de propiedad municipal como centro de visitantes del enclave arqueológico Peñas de Cabrera. Este centro servirá de soporte museográfico para la exposición permanente 'Casabermeja Milenaria'.

El Ayuntamiento de la localidad había solicitado el apoyo económico de la Diputación para acometer esta iniciativa, encaminada a crear un espacio de referencia para el conocimiento de la historia del municipio y, en concreto, para la difusión de este patrimonio arqueológico.

En este sentido, el proyecto presentado por el Consistorio plantea la reforma de un edificio municipal ubicado en una parcela próxima a las Peñas de Cabrera para acondicionar el interior del inmueble como sala de exposiciones, dotándola de espacios e instalaciones para la colocación de paneles y vitrinas, zona de proyección audiovisual y área bibliográfica, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El enclave arqueológico Peñas de Cabrera es considerado uno de los conjuntos de arte rupestre al aire libre más relevantes de Andalucía por su arte esquemático realizado directamente sobre la piedra en abrigos rocosos naturales. Se encuentra situado en el cerro de Cabrera, a unos cuatro kilómetros del casco urbano del municipio de Casabermeja, en un paisaje donde la mayoría de especies vegetales y animales son autóctonas, por lo que es también un espacio de gran valor ecológico.

El yacimiento ocupa unas 15 hectáreas y cuenta con 77 abrigos, de los cuales 29 albergan manifestaciones rupestres --pinturas y grabados-- con más de 5.000 años de antigüedad, de diseño mayoritariamente circular o lineal. Las pinturas se caracterizan por su esquematismo, con una preponderancia de las figuras antropomorfas sobre el resto de formas y por el uso del color rojo, en sus diversos matices, desde el anaranjado al violáceo.

Los abrigos de Peñas de Cabrera están enclavados en un paisaje donde la mayoría de especies vegetales y animales son autóctonas, por tanto de gran valor ecológico.