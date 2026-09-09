La Diputación convoca los 12 Premios a Mejores Vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, dotados casi 30.000 euros

Diputación de Málaga convoca los 12 Premios a Mejores Vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, dotados casi 30.000 euros. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de la marca Sabor a Málaga, ha publicado este miércoles la convocatoria de los Premios a los Mejores Vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Málaga' y 'Sierras y de Málaga'. Se trata de la decimosegunda entrega de estos galardones que la institución provincial organiza para promocionar los vinos malagueños, fomentar su elaboración y difundir entre los consumidores sus principales cualidades.

La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y las solicitudes se podrán presentar desde mañana jueves hasta el miércoles 23 de septiembre a través del trámite específico alojado en la sede electrónica de la Diputación, han señalado en un comunicado.

Este concurso está dotado con 29.150 euros y, como novedad, este año se incorpora una nueva categoría a las cinco de ediciones anteriores. Así, las categorías serán seis, Vino Blanco 'Sierras de Málaga'; Blanco Dulce Tranquilo 'Málaga'; Tinto 'Sierras de Málaga' de hasta seis meses; Tinto 'Sierras de Málaga' de más de seis meses, Vino de Licor Dulce 'Málaga', y, como novedad, Vino de Licor Seco 'Málaga'.

Cada vino ganador será premiado con 4.580 euros, y el jurado podrá otorgar menciones especiales por un total de 1.670 euros. Estas cantidades serán para la adquisición, por parte de la Diputación, de productos premiados para acciones promocionales, ya que las bodegas distinguidas entrarán en el circuito de promoción y comercialización nacional e internacional de la marca Sabor a Málaga.

En la última edición de este concurso participaron una veintena de empresas afincadas en la provincia que presentaron 71 variedades de vinos.