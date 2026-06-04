La Diputación entrega planes de Protección Civil a 12 municipios de Málaga para prevenir y actuar ante emergencias

El diputado de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha entregado diversos planes de Protección Civil a 12 municipios de la provincia en un acto al que han asistido alcaldes y concejales de las localidades.

Los documentos facilitados a los consistorios corresponden a planes territoriales de emergencia local, planes locales de prevención de incendios forestales y planes de autoprotección.

El diputado de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez, ha subrayado "el esfuerzo que se realiza desde el Servicio de Protección Civil para que todos los ayuntamientos de la provincia dispongan de los necesarios instrumentos legales relacionados con la seguridad y las emergencias".

El presupuesto total de los planes redactados ha sido de 37.800 euros, financiados a través de los programas técnicos de la Concertación en el ámbito de Protección Civil.

Rodríguez ha explicado que, por un lado, se han entregado planes territoriales de emergencia local a representantes municipales de Periana y Sierra de Yeguas.

Se trata de instrumentos básicos para un adecuado desarrollo de las responsabilidades y competencias municipales en la prevención e intervención ante situaciones de crisis y emergencias, de ahí que la Diputación considere prioritario el asesoramiento a los municipios y la puesta en marcha de estos planes.

En este sentido, ha añadido que la institución provincial cuenta con un instrumento de intervención en caso de emergencia, que es el Consorcio Provincial de Bomberos, al tiempo que desarrolla una labor de prevención desde el Servicio de Protección Civil y una sensibilización a la población a través de la Escuela Provincial de Protección Civil.

Paralelamente, a los municipios de Casabermeja, El Burgo, Montejaque, Riogordo y Sierra de Yeguas se les han facilitado planes locales de emergencia por incendios forestales, documentos para los municipios situados en zonas de peligro que establecen la organización y procedimientos locales para hacer frente a los incendios forestales dentro del marco del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

De igual modo, se han entregado planes de autoprotección, que son obligatorios para establecer medidas preventivas y de actuación en los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Se han redactado para el CEIP José Núñez, de Ardales; la feria de agosto en Campillos y en Guaro; y la escuela infantil de Periana.

Por último, se ha colaborado técnicamente en la actualización de planes locales de emergencia por incendios forestales y planes territoriales de emergencia local de Cortes de la Frontera, Cuevas de San Marcos y Villanueva del Rosario.