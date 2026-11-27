La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha entregado los estudios y documentos realizados a los alcaldes de Alfarnatejo, Daniel Benítez; Ardales, Juan Alberto Naranjo y Villanueva del Rosario, Ignacio Ramos. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha realizado trabajos de asesoramiento técnico y jurídico para la regularización de caminos públicos municipales de tres municipios de la provincia.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha entregado los estudios y documentos realizados a los alcaldes de Alfarnatejo, Daniel Benítez; Ardales, Juan Alberto Naranjo y Villanueva del Rosario, Ignacio Ramos.

Los trabajos se han llevado a cabo desde el servicio de Arquitectura y Planeamiento de la Diputación y forman parte del programa de Asesoramiento técnico y jurídico para la inscripción en el Catastro y en el Registro de la Propiedad del inventario municipal de caminos, incluido en el catálogo del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación.

En Alfarnatejo, municipio que cuenta ya con un inventario de caminos municipales aprobado definitivamente, los trabajos se han centrado en la elaboración de proyectos técnicos individualizados de cuatro caminos (Camino El Canuto, Camino del Rayo, Carril de Doña Ana y Vereda de El Saltillo).

Se ha realizado la delimitación gráfica precisa y coherente de esos caminos para avanzar en los procedimientos de validación gráfica catastral y posterior inscripción registral.

En Ardales se ha redactado un inventario parcial de los caminos públicos, seleccionando cuatro de ellos (Camino Paso Colinoria, Camino del Vivero, Camino de la Moneda y Camino de la Solana de Turón). Se han elaborado su documentación técnica y los modelos y documentos necesarios para que el consistorio pueda realizar su presentación ante el Registro de la Propiedad.

Y en el caso de Villanueva del Rosario se ha abordado un estudio técnico y jurídico de dos caminos considerados de especial relevancia para el municipio (Camino del Gumeo y Vereda del Río). Además, se ha elaborado un certificado técnico de cada uno a modo de modelo para futuras actuaciones por parte del ayuntamiento de identificación, reconocimiento y regularización de caminos públicos, así como para su eventual coordinación con el Catastro y el Registro de la Propiedad.