La Diputación impulsa la celebración este sábado del XXXI Certamen de Marchas Procesionales de Campillos

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la celebración del XXXI Certamen de Marchas Procesionales del municipio malagueño de Campillos, que tendrá lugar este sábado, 31 de enero, con tres agrupaciones musicales procedentes de Sevilla, Jaén y Sierra de Yeguas.

Este evento nació en 1996 con el objetivo de poner en valor la música cofrade de la localidad, que tras tres décadas se ha convertido en un referente de la música procesional y ha recibido a las mejores formaciones musicales andaluzas.

La prestigiosa Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla encabeza este año el cartel con 140 de sus más de 180 músicos. En el programa también figura la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad en su Presentación al Pueblo, La Estrella de Jaén, una de las agrupaciones musicales con mayor relevancia de Andalucía y que acompaña al Dulce Nombre de Jesús el Miércoles Santo, con 120 músicos haciendo gala de su estilo muy definido y personal.

Además, en su apuesta por apoyar a bandas jóvenes, el certamen recibirá a la Agrupación Musical Misericordia de Sierra de Yeguas, creada hace sólo dos años y que ya cuenta con unos 60 componentes y con contratos para casi todos los días de Semana Santa.

El certamen dará comienzo a las 18.00 horas y será presentado por Antonio Gallardo. El aforo es limitado y las entradas pueden adquirirse a un precio de diez euros en la web dulcenombredejesus.es y presencialmente a través de los miembros de la organización o en varios establecimientos del municipio: Lozauto, Javi El Zapatero y Café-Pub La Cueva. El sábado, en taquilla, el precio de las entradas será de 12 euros.