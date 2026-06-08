Diputación invierte 3,1 millones en solventar deformaciones de la carretera entre Ronda y zonade Valle del Guadiaro

La Diputación invierte 3,1 millones de euros en solventar las deformaciones y los deslizamientos de la carretera entre Ronda y municipios del Valle del Guadiaro - DIPUTACIÓN

BENAOJÁN (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS) La Diputación de Málaga realiza una importante obra de rehabilitación y estabilización en los casi nueve kilómetros de la carretera MA-7401, que une Ronda con Benaoján y que sirve de acceso también a otros municipios del Valle del Guadiaro, como Montejaque, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera.

Los trabajos, adjudicados por 3,1 millones de euros a la UTE Albaida Infraestructuras, SA, Talleres y Grúas González SL y Tecnoasfalto Levante SL, se centran en solventar los graves problemas de deslizamientos del terreno y deformaciones de la calzada y se prolongarán hasta inicios del año que viene.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha visitado este lunes las obras junto a los alcaldes de Benaoján y Montejaque, Guillermo Becerra y Montejaque, respectivamente, y ha apuntado que se trata de la actuación de mayor cuantía económica que se ha ejecutado en una carretera provincial en los últimos años.

Ha añadido que se trata de "una vía que transcurre por los términos municipales de Ronda y Benaoján y que ha sufrido continuos problemas de deslizamiento del terreno, por lo que se realizaron diversas actuaciones de mejora aunque solo se solventaron parcialmente los problemas".

"Por eso, el arreglo de la carretera era muy demandado en toda la comarca y nuestro compromiso con los vecinos de Benaoján, Montejaque y Ronda fue acometer una solución definitiva", ha agregado.

Salado ha recalcado que esta obra es una muestra del compromiso de la Diputación para mejorar y modernizar la red viaria de la provincia, conformada por 860 kilómetros, y ha concretado que cada año se dedican cerca de 20 millones de euros para arreglos estructurales, planes de refuerzo de firme, trabajos de conservación y mantenimiento de las vías y actuaciones de emergencia por temporales y otras incidencias.

Además, ha indicado que solo en la Serranía de Ronda se han invertido 15,7 millones de euros en la mejora de la movilidad en la comarca en los últimos cuatro años, a los que hay que unir los 7,5 millones de euros que actualmente se están dedicando al arreglo de 14 carreteras de la Serranía de Ronda afectadas por los temporales de febrero.

ACTUACIONES QUE SE REALIZAN EN LA MA-7401

El proyecto de rehabilitación estructural de la MA-7401, redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga teniendo en cuenta estudios geotécnicos realizados en la vía, contempla diversas actuaciones para solucionar las deformaciones y fisuras en la calzada, solventar los deslizamientos que afectan a la plataforma y mejorar el drenaje de la carretera.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha apuntado que la complejidad de las obras provocará que tenga que cortarse al tráfico en algún momento.

Por un lado, en algunos tramos en los que existen deformaciones leves en la calzada se procede a la rehabilitación estructural de la plataforma con el saneo de blandones y la mejora del terreno de apoyo. Así mismo, en aquellas zonas que presentan gran deterioro con fisuras en el pavimento, pero sin deformación de la calzada, se procede al fresado del pavimento y a la posterior nivelación y compactación de la vía.

Además, se realizan actuaciones de estabilización de la plataforma de la carretera mediante muros de sostenimiento de escolleras con alturas que abarcan desde los 2,5 metros hasta los 4 metros en cinco tramos. Igualmente, se llevan a cabo actuaciones geotécnicas profundas en otros cinco tramos de la carretera mediante la ejecución de pantallas de micropilotes.

Paralelamente, para la mejora del drenaje longitudinal de la vía se acometerán diversas obras que eviten que las escorrentías afecten a la calzada. Por último, se procederá al refuerzo del firme de la carretera, la señalización horizontal y la reposición de la señalización vertical.