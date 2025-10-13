Diputación lanza, con dos millones, una nueva cmapaña de 'Málaga Destino' para potenciar Sabor a Málaga y comercio local

La Diputación lanza, con dos millones de euros, una nueva campaña de ‘Málaga Destino’ para potenciar la marca Sabor a Málaga y el comercio local - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga pone en marcha a partir de este próximo martes, 14 de octubre, una nueva campaña del programa 'Málaga Destino', dotada con dos millones de euros, con el objetivo de potenciar los productos y establecimientos de Sabor a Málaga y el comercio local en general, así como paquetes y servicios turísticos ligados al Caminito del Rey. Las personas interesadas en solicitar bonos para acogerse a descuentos del 25% en compras pueden hacerlo a través de la web malagadestino.es o de la aplicación móvil con el mismo nombre.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se trata de una iniciativa que se puso en marcha en 2021, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Málaga y la Universidad de Málaga, y que ha tenido una gran acogida, ya que participan cerca de 800 establecimientos de 70 municipios de la provincia.

Y, además, más de 60.000 personas se han dado de alta para beneficiarse de este programa, que posibilita a los particulares obtener bonos de 100 euros en puntos para canjear en compras que pueden realizarse en los establecimientos adheridos, en forma de descuento del 25% en cada compra (5% aportado por el establecimiento y 20% por la Diputación).

"La verdad es que 'Málaga Destino' supone una gran ventaja para todos, no solo para los compradores, sino también para los establecimientos adheridos. Ponemos sobre la mesa dos millones de euros para los usuarios que, al final, se traducen en compras por importe total de ocho millones de euros, y eso es muy positivo para fortalecer a nuestras empresas del sector agroalimentario y turístico y al comercio local", ha recalcado.

El presidente de la Diputación de Málaga ha destacado que el 35,8% de las empresas adheridas son de la capital y el 64,2%, del resto de municipios de la provincia, por lo que esta iniciativa está sirviendo para impulsar, precisamente, las pequeñas empresas y establecimientos de todo nuestro territorio.

En este sentido, Francisco Salado ha subrayado que 'Málaga Destino' contribuye a impulsar entre las pymes de los pueblos la digitalización y el uso de herramientas para adaptarse a las últimas tecnologías de comercialización. Al mismo tiempo, ha añadido que las empresas están muy satisfechas porque reciben en sus cuentas bancarias, en un plazo máximo de 15 días, el 20% que corresponde a la Diputación y que anticipan para que las operaciones se hagan efectivas en el momento.

CAMPAÑA EN DOS TANDAS

La campaña se desarrollará en dos tandas: la primera comenzará el martes 14 de octubre y se prolongará hasta el 13 de noviembre. De esta forma, inicialmente, hasta 20.000 usuarios podrán acceder a un bono de 100 euros para gastar en establecimientos y servicios adheridos al programa. Posteriormente, con el saldo restante, el 17 de noviembre comenzará una segunda tanda de la campaña hasta el 15 de diciembre. Por ello, se estima que, en total, se beneficiarán en torno a 30.000 personas.

En este sentido, hay que tener en cuenta que cada usuario solo podrá acogerse a una de esas tandas. Por ejemplo, en el caso de quienes participen en la primera oleada, aunque no consuman todos los puntos, no podrán prolongar su bono y este caducará el 13 de noviembre

WEB RENOVADA

Para acogerse a los beneficios de Málaga Destino, hay que acceder a la web malagadestino.es (que se ha renovado y mejorado, haciéndola más intuitiva y visual que la anterior) o a la aplicación móvil con el mismo nombre.

El saldo de 100 puntos se podrá consumir en su totalidad en establecimientos Sabor a Málaga y paquetes turísticos. En el resto de establecimientos, que figuran como 'Más experiencias', sólo se podrán consumir 50 puntos.

Los establecimientos adheridos al programa en la nueva web tendrán una entrada individual con fotos e información comercial, que podrán incorporar en su perfil de empresa dentro de la plataforma. De los casi 800 establecimientos adheridos a Málaga Destino, un centenar forman parte de la marca Sabor a Málaga.

Además, los siete paquetes turísticos disponibles actualmente promueven la creación de clubes de experiencias entre empresas del entorno del Caminito del Rey. Esta iniciativa se centra en negocios de los municipios de Álora, Antequera, Ardales, Carratraca, Campillos y Valle de Abdalajís.

Los paquetes son: visita al Caminito del Rey y a la Alcazaba de Antequera; curso de iniciación a la escalada y picnic; ruta en bicicleta eléctrica, menú local y visita a fábrica de cerveza artesana; ruta guiada en bici eléctrica con picnic, visita a fábrica de cerveza artesana y a una bodega local; ruta guiada en bicicleta eléctrica por el paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes y experiencia gastronómica; noche de hotel, ruta en bicicleta eléctrica y cena degustación; y realización de vía ferrata y almuerzo con productos locales.