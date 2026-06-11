La Diputación lanza un vídeo para conmemorar el 150 aniversario de la primera corrida de toros en La Malagueta - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga lanza un vídeo en redes sociales para conmemorar que hace 150 años, tal día como hoy, el 11 de junio de 1876, se inauguró la plaza de toros de La Malagueta. Fue con una corrida muy especial, con reses del hierro de 'Murube', en la que hicieron el paseíllo Rafael Molina 'Lagartijo', Antonio Carmona 'El Gordito' y Manuel Domínguez 'Desperdicios'.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que el vídeo destaca elementos arquitectónicos de la plaza, monumento declarado Bien de Interés Cultural, y en él participan alumnos de la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga.

"La Malagueta es todo un símbolo de Málaga, un edificio que desde la Diputación contribuimos a realzar y poner en valor con una importante rehabilitación terminada en 2019 y al que además se le está dando en la actualidad un potente uso cultural", ha valorado.

Para conmemorar estos 150 años de historia, se han organizado exposiciones, conferencias, y conciertos. La historia de la plaza de toros arranca con el impulso que un grupo de empresarios y aficionados de la ciudad dio desde el Círculo Mercantil al proyecto de construcción de un coso que viniese a dar estabilidad a la programación de festejos taurinos en Málaga.

La Malagueta pasó a convertirse desde 1876 en heredera de otros espacios y plazas en los que se habían celebrado corridas de toros, como la actual Plaza de la Constitución, el coso levantado junto al mercado del Carmen, el de la zona de la Alameda, o los de Puerta Nueva, Álvarez y la Victoria.

La plaza, propiedad de la Diputación de Málaga, fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1976, coincidiendo con el centenario de su inauguración, y Bien de Interés Cultural en 1981, y es uno de los edificios más singulares de la provincia de Málaga.

OBRAS DE REHABILITACIÓN

Por otro lado, han recordado que la Diputación de Málaga acometió entre 2017 y 2019 una importante rehabilitación de la plaza, con una inversión de 5,3 millones de euros, para paliar el grave deterioro que sufría el monumento.

Las principales actuaciones realizadas permitieron, por ejemplo, la recuperación de la fachada original de ladrillo visto de la plaza, la limpieza e impermeabilización de las gradas del tendido, la eliminación de los problemas de humedades que habían deteriorado las fachadas y elementos decorativos, así como la consolidación de los forjados, con refuerzos estructurales, mejorando las condiciones de seguridad de las barandillas exteriores.

De igual modo, se llevaron a cabo la reubicación de todas las áreas técnicas taurinas de la plaza en un mismo sector, la renovación y remodelación de la enfermería, la instalación de dos ascensores para mejorar la accesibilidad tanto en sombra como en sol, la reforma y el aumento del número de aseos y de nuevas canalizaciones eléctricas e instalaciones de saneamiento y fontanería, así como la iluminación artística del monumento con proyectores LED y la mejora de la iluminación del coso.

CENTRO CULTURAL Y MUSEO

Después de la importante reforma de la plaza, la Diputación acometió otra destacada iniciativa para dotarla de un uso cultural durante todo el año. Así, en enero de 2020 se puso en marcha el Centro Cultural La Malagueta con la exposición fotográfica 'Flamenco' del cineasta Carlos Saura.

Así, han señalado que, desde entonces, además de albergar destacadas exposiciones (actualmente puede visitarse la de 'Leyendas del deporte'), se ha convertido en un espacio de encuentro para el conocimiento, la reflexión y el debate a través de charlas, conferencias y mesas redondas.

Durante el año pasado, este centro cultural celebró 272 actividades, con 50.466 asistentes, incluyendo talleres y exposiciones, y casi 4.000 personas participaron en actividades formativas.

Además, en 2025, dentro del espíritu impulsado por la institución provincial de potenciar el contenido de la plaza de toros, se puso en marcha el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT) y La Malagueta Tour.

En su primer año, por las instalaciones de este espacio, en el que se unen la tradición y la modernidad, pasaron un total de 65.882 visitantes, con una media mensual de 5.490, de los que el 95,8% fueron extranjeros.