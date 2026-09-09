Diputación licita por 1,9 millones la segunda fase del arreglo de deformaciones en vía de acceso a La Joya en Antequera

Diputación de Málaga licita por 1,9 millones la segunda fase del arreglo de deformaciones en acceso a La Joya en Antequera. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 1.946.000 euros la segunda fase del arreglo de la carretera MA-4402, de acceso a la pedanía antequerana de La Joya desde la A-343, para solventar los problemas de deformaciones de la plataforma que sufre esta vía.

Las obras, con un plazo de ejecución de diez meses, se centrarán en un tramo de casi dos kilómetros y con este nuevo proyecto se completará la mejora de esta vía en todo su trazado, han informado desde la Diputación en una nota.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 30 de septiembre y ha añadido que con esta segunda fase de las obras se solventarán definitivamente los problemas endémicos de la carretera MA-4402, afectada por deformaciones y deterioro de la calzada.

"Este proyecto refleja una vez más el claro compromiso de la institución por modernizar y reforzar la seguridad vial de la red viaria provincial, en la que invertimos unos 20 millones de euros al año en mejoras estructurales, planes de asfaltado y actuaciones de conservación y mantenimiento", ha recalcado en una nota.

Salado ha incidido en la importancia de la mejora de la movilidad en el interior de la provincia, con mejores carreteras, facilitando los desplazamientos entre los municipios, tanto para contribuir a una mayor calidad de vida de sus habitantes como para favorecer la revitalización de los municipios y luchar contra la despoblación.

El proyecto de mejora de la carretera MA-4402 en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3+100 y 5+000, redactado por el Servicio de Vías y Obras de la Diputación, contempla la rehabilitación integral de la plataforma, la ejecución de muros de contención o sostenimiento de escollera en los márgenes de la carretera desestabilizados y la reconstrucción de un terraplén.

Igualmente, se solventarán los problemas del drenaje longitudinal con cunetas revestidas de hormigón, en las zonas húmedas se dispondrá de una tubería subterránea y para mejorar el desagüe de cunetas se instalarán caños de hormigón armado. Los trabajos se completarán con la señalización horizontal del total de la carretera y la colocación de barreras de seguridad metálicas en zonas con un desnivel acusado.

La carretera MA-4402 tiene una longitud de 7,1 kilómetros y en el plan de refuerzo de firmes de 2022 se invirtieron 300.000 euros en el arreglo de los tramos donde no existían deformaciones muy importantes, entre los puntos kilométricos 0+000 a 1+000 y 5+000 a 7+100, estando la carretera en estos tramos actualmente en buen estado.

Además, el año pasado concluyeron las obras de rehabilitación estructural de la plataforma entre los puntos kilométricos 1+000 a 3+100 con una inversión de 1,2 millones de euros. Con el nuevo proyecto que ahora se licita se completa el arreglo de todo el trazado.