Diputación de Málaga aborda las adicciones digitales y los desafíos de la inmigración en las democracias contemporáneas

Imagen del médico, investigador y divulgador Miguel Ángel Martínez-González. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga ha presentado una nueva programación semanal centrada en el análisis de dos fenómenos que ocupan un lugar destacado en el debate público actual: el impacto de las tecnologías digitales en la salud y los desafíos políticos y sociales asociados a la inmigración. Los días 16 y 17 de junio, la Sala 001 acogerá nuevas sesiones de los ciclos 'Demasiado Humanos' y 'Pensamiento político'.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, ambas actividades se celebrarán a las 19,00 horas, con acceso libre hasta completar aforo. Asimismo, se emitirán en directo y estarán disponibles posteriormente en el canal de YouTube del centro.

La programación comenzará el martes 16 de junio con el encuentro 'Adicciones en la red', una conversación entre el médico, investigador y divulgador Miguel Ángel Martínez-González y José Antonio Trujillo, coordinador del ciclo 'Demasiado Humanos'.

La sesión abordará qué debe entenderse realmente por adicción en el entorno digital y analizará cómo el diseño de muchas aplicaciones favorece conductas compulsivas a través de sistemas de recompensa y notificaciones constantes. Además, se examinarán las consecuencias que el uso excesivo de pantallas puede tener sobre el sueño, la ansiedad, la atención o el rendimiento académico, así como posibles estrategias de prevención dirigidas a familias, centros educativos y responsables públicos.

La agenda continuará el miércoles 17 de junio con una nueva cita del ciclo 'Pensamiento político', coordinado por Manuel Arias Maldonado, bajo el título 'Inmigración y democracia'. En esta ocasión participará la socióloga y economista María Miyar, especialista en el estudio de los procesos migratorios y la integración de las poblaciones inmigrantes.

El encuentro analizará el fenómeno migratorio desde una perspectiva social, económica y política, prestando atención a las transformaciones que están experimentando las democracias occidentales ante el aumento de la movilidad global. La conversación abordará cuestiones relacionadas con los flujos migratorios actuales, los marcos regulatorios, la integración laboral, el impacto sobre los servicios públicos y las respuestas que están adoptando distintos países europeos.