La Diputación de Málaga acerca el flamenco a los escolares con cajoneadas, teatro y talleres

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Educación y Juventud, pone en marcha de nuevo el programa 'Flamenco en las Aulas', un ciclo de actividades organizado con motivo del Día Internacional del Flamenco, que se celebra el 16 de noviembre.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha presentado este martes el conjunto de actos que la Diputación llevará a las aulas en las próximas semanas para promocionar y fomentar el flamenco, en los que participarán cerca de 5.000 escolares de medio centenar de centros educativos desde Infantil hasta Secundaria.

"El flamenco forma parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de nuestra identidad como andaluces, y tenemos que seguir trabajando para que los más jóvenes conozcan, valoren y mantengan vivo este patrimonio cultural", ha señalado.

El programa 'Flamenco en las Aulas' contempla varias actividades y talleres que comenzarán el 3 de noviembre. Por un lado, habrá cinco cajoneadas repartidas por la provincia en las que participarán más de 1.500 alumnos de la provincia.

Las fechas y las ubicaciones serán en Archidona (16 de noviembre), Alozaina (17 de noviembre), Vélez-Málaga (19 de noviembre), Pizarra (24 de noviembre) y Fuengirola (26 de noviembre). En cada pase habrá 100 alumnos de Primaria y Secundaria tocando al unísono. Y en cada municipio habrá tres pases.

Además de las cajoneadas, desde la Delegación de Educación y Juventud también se han organizado talleres sobre el flamenco que recorrerán la provincia, especialmente en los centros educativos de municipios menores de 20.000 habitantes.

Los 'Buscadores de flamenco', una actividad enfocada a alumnos de los últimos ciclos de Primaria, de entre seis y 12 años, llegará a 22 centros, repartidos en 52 talleres y con una media de 50 alumnos por taller. Serán un total de 2.600 alumnos los que disfrutarán de este primer acercamiento al mundo del flamenco.

La otra actividad paralela, que llegará a 16 centros educativos y a aproximadamente mil alumnos, es el cuentacuentos 'El Duendecillo Flamenco', enfocado a niños y niñas de Infantil y primeros ciclos de Primaria, alumnos de entre tres y ocho años.