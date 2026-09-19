La Diputación de Málaga acoge la 21 gala anual del baloncesto malagueño

Celebración de la 21 gala anual del baloncesto malagueño en la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación ha acogido un año más la Gala del Baloncesto Provincial, acto pone el broche final de la temporada 25/26 y en el que se entregan los premios a los equipos campeones, además de a clubes y personas que han contribuido a la promoción de este deporte.

La gala, celebrada este pasado viernes, fue inaugurada por el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Deportes, Juan Rosas, y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado en Málaga, Ricardo Bandrés, con la presencia de todos los estamentos que integran la familia del baloncesto malagueño: clubes, jugadores y jugadoras, sus familias y allegados, entrenadores, árbitros, directivos, patrocinadores, ayuntamientos y medios de comunicación especializados.

"Esta gala es un reconocimiento a las personas que sostienen y hacen crecer el baloncesto malagueño cada día", ha explicado Rosas, que ha destacado a los grandes jugadores y equipos del baloncesto malagueño, pero también la "extraordinaria cantera, con miles de niños y jóvenes que encuentran en el deporte una forma de aprender, de convivir y de crecer".

"Desde la Diputación de Málaga lo tenemos claro: impulsar el deporte es invertir en salud, en educación, en valores y en futuro, y el baloncesto ocupa un lugar muy importante dentro de ese compromiso", ha asegurado el diputado, que ha recordado que es uno de los deportes más practicados en Málaga, donde existe una gran afición y hay más de 15.600 federados, el 45% de los de toda Andalucía.

Por eso, la Diputación colabora con la FAB impulsando sus actividades y eventos y organiza cada año el Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 y las Ligas Educativas de Baloncesto, en las que en la pasada temporada participan 1.300 jóvenes deportistas de toda la provincia.

Además, impulsa la celebración en la provincia de competiciones a todos los niveles, desde la cantera hasta la élite; colabora con clubes de toda la provincia y los financia a través del programa de ayudas de Málaga Compite, y organiza eventos que permiten acercar el baloncesto profesional a los municipios, como el Torneo Costa del Sol.

Durante esta 22 edición de la gala se han otorgado diversas distinciones. El Trofeo Lidia Hierrezuelo ha sido concedido a José Manuel García 'Piti'; el Trofeo Toa Paterna al entrenador destacado ha sido para David Ferrer; los premios In Memoriam han sido para Guachi, Pedro Sagra, Paco Guzmán y José Cárdenas.

Como patrocinador destacado se ha reconocido a Cosmos, representada por Raquel Garrido, responsable de RSC; la jugadora destacada ha sido Marta Ortega, del CAB Estepona; el Trofeo Alfonso Queipo al directivo destacado lo ha recogido Alejandro Rodríguez, del Marbella BK; y el CB Cártama, representado por su presidente, Diego González, ha sido reconocido en el año en que celebra su 20 aniversario.

Además, el Trofeo José María Martín Urbano se ha otorgado a Basket 4 Life y ha sido recibido por su presidente, Francisco Repiso; el Trofeo Javier Imbroda ha sido para el CD Amivel, representado por su presidenta, Cristina Quintero, y su director deportivo, Paco Aguilar; y el Trofeo Paco Rengel al periodista destacado ha recaído en Antonio Merchán, de Radio Marca.