La Diputación de Málaga acoge una exposición sobre el desarrollo de Andalucía desde la adhesión de España a la UE

Presentación de la exposición 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha acogido una exposición que refleja el desarrollo de Andalucía desde la adhesión de España a la Unión Europea (UE), en enero de 1986. Se trata de la muestra itinerante 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación', que puede visitarse en el espacio expositivo Pacífico hasta el 17 de septiembre.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, y el secretario general de Acción Exterior y Unión Europea de la Junta de Andalucía y presidente de la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA), José Enrique Millo, han inaugurado este jueves la exposición, que esta coordinada por la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea de la Junta de Andalucía y elaborada en el marco de la RIEA por los centros de documentación europea que la integran.

A través de una docena de paneles, la muestra recorre los principales hitos de la adhesión de España a la Unión Europea y su repercusión en el desarrollo político, social y económico de Andalucía.

Salado ha subrayado que, después de estas cuatro décadas, "la adhesión de España a la Unión Europea sigue siendo una de las decisiones más determinantes de la historia reciente de nuestro país".

"Nos ha traído estabilidad institucional, desarrollo económico, cohesión territorial y una proyección internacional que difícilmente habríamos alcanzado en solitario. Y Andalucía, con todas sus provincias, ha sido parte muy activa de ese recorrido", ha añadido.

Ha apuntado que la exposición no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino que también es "una invitación a mirar con perspectiva el proceso en la UE y a entender qué repercusiones ha tenido en nuestro territorio: en nuestras infraestructuras, tejido productivo, cohesión social y en las oportunidades de quienes viven en él".

Asimismo, Salado ha destacado el trabajo que desarrolla desde hace veinte años el Centro de Información Europea de la Diputación Europe Direct Málaga, que forma parte de la Red de Información Europea de Andalucía y cuyo principal objetivo es acercar la UE a la ciudadanía y, muy especialmente, a los municipios más pequeños de la provincia.

Este año, la Comisión Europea ha renovado a la Diputación de Málaga como sede de su Oficina Europe Direct para el periodo 2026-2030.

REPERCUSIÓN DE PROYECTOS

En el marco de esta exposición sobre el impacto de los fondos europeos en Andalucía, el presidente de la Diputación ha explicado que la institución provincial ha concluido la ejecución de una docena de proyectos financiados por los fondos 'Next Generation EU', dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas iniciativas acumulan un presupuesto conjunto de más de 22 millones de euros, de los que 16 millones provienen de ayuda europea directa.

Salado ha incidido en que ese esfuerzo inversor a través de diferentes proyectos ha ayudado a modernizar la administración electrónica de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y ha digitalizado el padrón municipal de 95 municipios.

Igualmente, ha afirmado que ha permitido avanzar en el uso de la biomasa como sistema de calefacción impulsado un nuevo modelo de gestión forestal en los montes, y ha puesto bajo control en tiempo real el agua que se capta, distribuye y depura en municipios del interior de la provincia.

El presidente provincial ha subrayado que también se ha llevado la tecnología al cuidado de las personas, con dispositivos de teleasistencia y geolocalización para los mayores que viven solos, herramientas digitales para los Servicios Sociales Comunitarios, y acompañamiento a familias vulnerables en zonas como Álora.

Salado ha indicado que, actualmente, la Diputación de Málaga se encuentra gestionando otra docena de proyectos europeos por más de 27 millones de euros financiados con fondos como Horizonte Europa, Feder, Fondo Social Europeo Plus, Erasmus Plus, o el programa COSME.

En estos proyectos se contemplan iniciativas como la implantación de calderas de biomasa como sistema de calefacción en la Serranía de Ronda y el apoyo a la creación de comunidades energéticas y refugios climáticos.

Paralelamente, se están abordando proyectos para la capacitación e inserción laboral de personas desempleadas, para la recuperación de espacios rurales en desuso y para el refuerzo de medidas preventivas ante emergencias.

EXPOSICIÓN ITINERANTE

La muestra 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación' repasa la evolución de los grandes tratados europeos y de la participación española en las instituciones comunitarias.

La exposición pone en valor el papel de los fondos europeos y de la cooperación territorial en las ocho provincias andaluzas, y dedica un espacio al papel del Comité Europeo de las Regiones y al peso institucional creciente de Andalucía en el ámbito europeo.

De igual manera, se recogen algunos de los proyectos más emblemáticos desarrollados en cada provincia gracias a los fondos comunitarios.

Antes de llegar a la provincia de Málaga, la exposición ha recorrido ya siete sedes de la RIEA: la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, la Universidad de Huelva, la Biblioteca Nicolás Salmerón de la Universidad de Almería, la Biblioteca Municipal de Baena, el Hospital Real de la Universidad de Granada y el Rectorado de la Universidad de Sevilla

Tras su paso por Málaga, la exposición continuará su recorrido por la Diputación de Córdoba, la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, de la Universidad de Cádiz.