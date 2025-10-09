La Diputación de Málaga acoge un foro con la participación de mujeres líderes que inspiran a nuevas generaciones

Francisco Salado ha dado la bienvenida a las asistentes junto a la delegada de Igualdad de la Junta de en Málaga, Ruth Sarabia, la responsable de Solidaridad e Investigación de Fundación Unicaja y la editora de Mujeres a Seguir. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga ha acogido este jueves el III Foro Mujeres que Cambian el Mundo, un evento organizado por el magacín Mujeres a Seguir, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga y con el patrocinio de la Fundación Unicaja. La jornada ha estado formada por tres mesas redondas, tres charlas inspiradoras y la grabación en directo del podcast 'Mas que decir'.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha dado la bienvenida a las participantes junto a la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia, la responsable de Solidaridad e Investigación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera y la presidenta y editora de Mujeres a Seguir, Esther Valdivia.

Salado ha recordado el objetivo de este encuentro, que es "poner en valor el talento femenino, subrayar el trabajo, el esfuerzo y los logros de profesionales de diversos ámbitos, así como servir de espejo y altavoz para dar visibilidad y otorgar el lugar que le corresponde a mujeres que están dejando una huella positiva en esta sociedad, que lideran con propósito, marcan tendencia e inspiran a las nuevas generaciones".

Asimismo, ha puesto de manifiesto el esfuerzo de la Diputación de Málaga en materia de igualdad, abordándola de manera trasversal con la implicación de todas las delegaciones, y ha recordado la concesión de ayudas por más de 350.000 euros a asociaciones y ayuntamientos de la provincia y el programa DIPMA Concilia, al que se ha destinado 750.000 euros a proyectos de conciliación familiar, del que se han beneficiado más de 5.500 escolares durante las vacaciones.

El programa ha arrancado con una conversación sobre liderazgo femenino, compromiso y nuevas formas de generar impacto positivo, en la que han participado Laura Baena (fundadora del Club de Malasmadres), Marta Pérez Dorao (presidenta ejecutiva de Fundación Inspiring Girls), Sonia Díez (experta en educación y empresaria) y Cristina Rico (directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de Fundación Unicaja Fundación Unicaja).

A continuación, Hayat Traspas, fundadora de Save a Girl Save a Generation, una ONG que lucha contra la mutilación genital femenina (MGF), el matrimonio forzado y cualquier forma de violencia contra la mujer, ha hablado sobre cómo el lenguaje y la forma en la que los medios abordan temas como la mutilación genital femenina puede contribuir a revictimizar a las mujeres que han pasado por esta experiencia o, por el contrario, empoderarlas.

Los asistentes al evento también han podido conocer cómo un grupo de veinteañeras sin experiencia en el mundo del emprendimiento o del periodismo han conseguido crear una cabecera, Ac2ality, que ha cambiado la forma de contar las noticias en las redes sociales. Una de sus fundadoras, Paula Muñoz, ha charlado sobre su experiencia con Esther Valdivia (editora de Mujeres a Seguir) y Elisa Brustoloni (CEO de Dentsu X).

Las protagonistas de la siguiente conversación son referentes del sector tecnológico como Paloma Castellano (directora general de Wayra, la plataforma de innovación abierta de Telefónica), María Garaña (CEO global de ClarkeModet), Cristina González Pitarch (general manager EMEA de Google Cloud Security) y Natalia Pérez (directora de comunicación, innovación y relaciones institucionales de Málaga TechPark), que han hablado sobre cómo la revolución tecnológica está cambiando la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos.

Después, Kaajal Mansukhani, responsable de comunicación de Freepik, empresa malagueña convertida en un líder mundial del diseño y los recursos gráficos demostrará que las nuevas herramientas digitales pueden facilitar la misión de emprender en un práctico workshop.

También hay espacio para que compañías que están impulsando proyectos que están dejando una huella positiva en el mundo compartan sus aprendizajes. Del poder de las marcas con propósito hablarán Elena Fernández (directora de marketing de Samsung), Beatriz Navarro (directora de marketing de Renault) y Esther Morell (directora de marketing y comunicación de Ilunion).

Por último, 'Sin miedo a cruzar la meta' es el título de la charla que ofrecerá Carmen Giménez. Tras perder la movilidad de las piernas y a uno de sus hijos, Giménez encontró en el deporte una nueva motivación que la llevó a convertirse en campeona de España de atletismo adaptado y a crear Run for You, un proyecto dedicado a visibilizar el deporte adaptado y a ayudar a personas con y sin discapacidad a compartir espacios y recursos.

Mujeres a Seguir Mujeres a Seguir es un magacín, editado por Publicaciones Profesionales SLU, que nació en 2016 con el objetivo de hacer una revista dirigida al público femenino, pero con un planteamiento diferente al habitual en las revistas femeninas. Desde su nacimiento, el foco social y la promoción de valores como la igualdad, la diversidad o el respeto al medio ambiente han sido señas de identidad de MAS. De ahí el lema de nuestra cabecera: 'Información para mujeres que suman'. Desde 2014, los Premios Mujeres a Seguir distinguen anualmente el talento femenino.