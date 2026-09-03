La Diputación de Málaga acoge una jornada sobre la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma,en la inauguración una jornada técnica sobre la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia organizada por la Asociación Salas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, ha inaugurado este jueves una jornada técnica sobre la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia organizada por la Asociación Adolescencia Libre de Agresión Sexual (ALAS) y que cuenta con el apoyo de Fundación Unicaja y la colaboración de la Diputación de Málaga y Pinsapo Marketing & Publicidad.

Ledesma ha valorado a la protección de la infancia y la adolescencia es una "cuestión esencial" y ha asegurado que actualmente constituye uno de los grandes retos sociales, jurídicos e institucionales.

Así, el vicepresidente ha abogado por que las instituciones públicas faciliten espacios de formación, reflexión y coordinación que permitan mejorar la prevención, la detección y la atención a los niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en situaciones de vulnerabilidad.

Con la organización de este encuentro, la Asociación ALAS pretende analizar el marco jurídico actual en materia de protección de la infancia y adolescencia, visibilizar el papel del tercer sector como agente clave en este ámbito y abordar de forma específica la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva interdisciplinar.

Asimismo, esta jornada permitirá identificar buenas prácticas en prevención, detección y comunicación de situaciones de violencia, así como generar propuestas de mejora que contribuyan a una protección más eficaz y coordinada.