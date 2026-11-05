La Diputación de Málaga acoge la última jornada del primer Congreso de Bomberas de España

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, durante la clausura el I Congreso de Bomberas de España - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha acogido la última jornada del primer Congreso de Bomberas de España, que se ha desarrollado entre el pasado martes, día 3, y este jueves, día 5 de noviembre, en la provincia con la participación de un total de 80 profesionales procedentes de 28 servicios de toda España.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha señalado la necesidad de fomentar la incorporación de mujeres en los consorcios y cuerpos de bomberos, combatir los prejuicios y dar a conocer todo lo que pueden aportar para mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos.

También ha estado presente la alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, municipio en el que se desarrolló la primera jornada del congreso.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga es uno de los servicios de extinción de incendios de España con mayor proporción de mujeres en su plantilla, con un total de 15, una cifra que Salado ha considerado como "insuficiente".

"Trabajamos para dar una mayor visibilidad a vuestra labor, porque podéis ser (y de hecho lo sois) referentes para muchas niñas y jóvenes que no se han planteado nunca que ellas también pueden ser bomberas", ha apuntado.

El congreso ha contado con la colaboración de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Torremolinos y la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (Conbé). Además, en su transcurso se han constituido y sentado las bases de la primera Asociación de Bomberas de España.

Bajo el lema 'Una sola voz. Una sola red', la asociación nace para impulsar un cambio real en el sector de las emergencias para hacerlo más igualitario, diverso y justo, para romper estereotipos y garantizar que la feminización del colectivo avance con paso firme.

El proyecto busca trabajar por la igualdad efectiva en todos los servicios de prevención y extinción de incendios, por protocolos y equipamientos adaptados, por formación continua e investigación y seguridad laboral desde una perspectiva inclusiva, y todo ello desde un espacio seguro, técnico y colaborativo donde cada bombera pueda crecer, apoyarse, ser escuchada y sentirse representada.

Durante tres días de convivencia, las bomberas españolas han analizado la situación actual del colectivo, han recordado antecedentes asociativos y han tratado los aspectos legales y formales para la creación de la asociación.

También han abordado diferentes asuntos en materia de feminización del sector, como barreras y techos de cristal, baremación de las pruebas físicas, lenguaje inclusivo, síndrome de la impostora, el embarazo y lactancia en bomberas o uniformidad adaptada, entre otros; además de disfrutar de una visita guiada al Caminito del Rey y de un taller de respiración.