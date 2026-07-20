La Diputación de Málaga amplía la convocatoria de líneas de ayuda para la contratación hasta el 29 de julio

Anuncio de la ampliación del plazo de convocatoria de las líneas de ayuda para la contratación de personas desempleadas por parte de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha ampliado hasta el miércoles 29 de julio el plazo de la convocatoria de las líneas de ayuda para la contratación de personas desempleadas, dotada con un montante de 500.000 euros.

Podrán solicitar estas subvenciones las empresas, autónomos y profesionales de la provincia que hayan formalizado o formalicen nuevos contratos laborales indefinidos o temporales a jornada completa o jornada parcial con personas desempleadas desde el 1 de enero de 2026 o desde la fecha de presentación de la solicitud de subvención.

La cuantía máxima de subvención variará según la modalidad de contrato y jornada laboral. Para los contratos a jornada completa, si son indefinidos, para personas de hasta 44 años, no excederá de 9.000 euros y para los mayores de 45 años, 12.000 euros.

En el caso de los contratos temporales, para las personas de hasta 44 años, se concederán 2.250 euros como máximo por un periodo de contratación mínimo de seis meses, incrementándose la subvención en 375 euros por cada mes adicional completo, hasta un máximo de doce meses.

Para la contratación de personas de 45 años y más, se concederán hasta 3.000 euros por un periodo de contratación mínimo de 6 meses, incrementándose la subvención en 500 euros por cada mes adicional completo, hasta un máximo de doce meses. En lo que respecta a los contratos a jornada parcial, la cuantía se calculará en proporción a las horas suscritas en relación a los contratos de jornada completa.

Los requisitos específicos que deben cumplir los beneficiarios son residir y desarrollar su actividad económica en la provincia de Málaga, no haber sido beneficiario de las convocatorias de concesión de subvenciones destinadas al 'Apoyo a la contratación de personas desempleadas' de la Diputación en las dos anualidades anteriores, siempre que no haya renunciado de forma total o parcial a la subvención concedida por motivos ajenos al solicitante y acreditar que el contrato objeto de subvención implica un aumento de plantilla; entre otros.

Los requisitos específicos que deben cumplir las personas contratadas o a contratar son estar empadronado en Málaga o algún municipio de la provincia y estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, entre otros.