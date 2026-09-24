Diputación de Málaga apoya el concurso fotográfico 'Objetivo Aloreña' que promueve la cultura en torno a esta aceituna

El diputado provincial José Santaolalla en la presentación del II Concurso Fotográfico 'Objetivo Aloreña' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, apoya el II concurso fotográfico 'Objetivo Aloreña', una iniciativa organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (CRDOP) Aceituna Aloreña de Málaga con el objetivo de promover la cultura en torno a este producto singular de la provincia a través de la fotografía.

La Diputación ha explicado en un comunicado que el certamen ha abierto su plazo hasta el 30 de octubre de 2026, y que está dirigido a personas aficionadas o profesionales de la fotografía mayores de 18 años y residentes en España.

Cada participante puede presentar un máximo de cinco obras originales e inéditas, que deben estar vinculadas a la aceituna aloreña de Málaga en cualquiera de sus ámbitos: el olivar, el paisaje, la sostenibilidad, el entorno de trabajo, la recogida o el bodegón.

El diputado provincial José Santaolalla ha destacado que esta iniciativa "permite unir cultura, territorio y producto local en torno a uno de los alimentos más identificativos de la provincia de Málaga".

"La aceituna aloreña de Málaga forma parte de nuestra identidad agroalimentaria y de la historia de muchos municipios malagueños, y la fotografía es una herramienta muy valiosa para mostrar esa realidad desde una mirada creativa y cercana", ha subrayado el diputado.

Santaolalla ha señalado que desde la Diputación siguen "respaldando iniciativas que ayudan a promocionar los productos de calidad de la provincia y a reconocer el trabajo que hay detrás de ellos".

"Este certamen contribuye a dar visibilidad al paisaje, al olivar, a las tareas tradicionales y al entorno productivo de la aceituna aloreña, reforzando el vínculo entre gastronomía, cultura y territorio", ha añadido.

El concurso contará con una única modalidad de participación y las fotografías deberán entregarse en soporte digital, en formato JPG de alta calidad. Las bases establecen también que las imágenes presentadas deberán ser auténticas, quedando prohibida la utilización de herramientas de inteligencia artificial generativa, así como la edición mediante algoritmos que alteren sustancialmente los elementos visuales de la fotografía.

El certamen concederá un primer premio dotado con 500 euros en material fotográfico y un lote de aceitunas aloreñas de Málaga; un segundo premio de 200 euros en material fotográfico y otro lote de aceitunas aloreñas de Málaga; y un tercer premio consistente en un lote de productos Sabor a Málaga. Las personas finalistas recibirán, además, un diploma acreditativo.

Las personas interesadas podrán participar enviando la documentación por correo electrónico indicando en el asunto 'Concurso de fotografía', o a través del formulario habilitado en la web de la entidad organizadora y en sus redes sociales. La información completa del concurso puede consultarse a través de la página web pertinente.