La Diputación de Málaga aprobará su presupuesto y debatirá sobre playas, IVA de productos básicos o reparto de Patrica

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Málaga tiene previsto aprobar este próximo miércoles en pleno su presupuesto para 2026, unas cuentas récord que alcanzan los 516,2 millones para todo el sector público de la provincia. Además se debatirán mociones en torno a asuntos como la estabilización de playas en la Costa del Sol, la bajada del IVA para los productos básicos de la cesta de la compra, el impulso de una exposición de productos subtropicales en la Axarquía, el reparto de la Patrica y el refuerzo de recursos humanos destinados al soporte del programa de Sistema Integral de Gestión de Personal.

Así, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, la diputada de Economía y Hacienda, María del Carmen Martínez, ha puesto en valor que este miércoles tenga lugar la aprobación definitiva del presupuesto toda vez que se van rechazar las enmiendas presentadas por cada uno de los partidos de la oposición, así como por un sindicato y un particular "por no cumplir los requisitos que marca la ley para poder impugnar la presentación inicial de un presupuesto".

Martínez ha destacado que será "el presupuesto más importante" de la historia de la Diputación, con 516,2 millones (un 12,25% mas que el ejercicio de 2025) para todo el sector público provincial y con 382,2 millones solo para la Diputación. El patronato de Recaudación contará con 40,3 millones; el Consorcio de Bomberos, con 37 millones; Turismo Costa del Sol con 18,5 millones; el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, con 32,1 millones; el de Gestión del Agua, 4,7 millones; el del Área Nororiental, con 775.000 euros y la fundación Madeca con 314.000.

Ha destacado que solo para el apoyo social se destinarán 88,9 millones, con especial atención a la Ley de Dependencia, a las familias vulnerables y a los centros especializados y de atención al mayor. También ha ensalzado la especial dedicación de la Diputación a los ayuntamientos, especialmente a los pueblos menos poblados, con una partida de 62,3 millones de euros que incluye el Plan de Concertación vertebrado en torno a inversiones, gastos corrientes y servicios.

Martínez ha señalado que las inversiones de la Diputación de Málaga alcanzarán un hito histórico dentro del presupuesto con 96,7 millones, que alcanzarán más de 100 a lo largo del año. Y ha destacado las inversiones en materia de agua (28 millones), movilidad (18 millones) o energía y sostenibilidad (dos millones). Y ha añadido que habrá once millones para otras inversiones en la provincia, de las que ha destacado tres millones, como novedad, para restaurar iglesias de pueblos pequeños.

La diputada también ha destacado el apoyo que prestará la Diputación al sector productivo malagueño con 36,6 millones, al sector agroalimentario, al tejido empresarial o al fomento de empleo; así como importantes partidas para la promoción cultural, musoes y bibliotecas (8,6 millones) y promoción del deporte y nuevas instalaciones deportivas (5,8).

OTRAS MOCIONES

Por su parte, el portavoz del grupo provincial 'popular', Cristóbal Ortega, ha anunciado una moción urgente de su grupo para pedir al Gobierno de España un plan de estabilización de playas tras los efectos de los últimos temporales marítimos en la Costa del Sol.

En concreto, en el texto se reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez adoptar medidas urgentes tras los últimos daños; impulsar un plan real, integral y técnicamente solvente de protección y estabilización del litoral malagueño; que el Gobierno apruebe unos Presupuestos Generales del Estado en el que se recojan partidas específicas para afrontar estos casos; fondos extraordinarios de contingencia para apoyar a los municipios que sufren estos temporales; e impulsar una mesa técnica para coordinar estas actuaciones entre todas las administraciones y colectivos y sectores implicados en consensuar soluciones.

Además, el diputado del PP, Luis Rodríguez, ha anunciado otra moción urgente de su grupo para pedir la bajada del IVA de los productos básicos, algo que, según ha detallado, ya ha sido aprobado por el PP en el Senado gracias a su mayoría, pero cuyo debate ha sido rechazado por la Mesa del Congreso en la cámara baja.

Así, la moción pide la reducción del IVA al 4% para las carnes, pescados y conservas, así como la eliminación del IVA para la leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres. También pide al Gobierno central "que abandone este afán recaudatorio que está sometiendo a España y a toda la provincia de Málaga en los últimos siete años". Además instan a la Mesa del Congreso a que se garantice la neutralidad institucional y deje de usar el veto al presupuesto, "sobre todo cuando es un Gobierno que no hace presupuesto"; y por último, piden al Ejedutivo "mayor sensibilidad social con el bolsillo de todos".

Por su parte, el PSOE, a través de su diputado José Bernal, ha anunciado una moción para reclamar el incremento de la financiación que la Junta de Andalucía destina a los ayuntamientos a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica). Bernal ha criticado que la propuesta del Gobierno andaluz para 2026 contempla una dotación de 545 millones para los 785 municipios andaluces, "lo que supone un aumento de apenas un 1,8% respecto al año anterior".

Por ello, el PSOE reclamará que el incremento de la Patrica se vincule al crecimiento real de los ingresos autonómicos y pedirá a los diputados del PP en la Diputación de Málaga que "se pongan del lado de los ayuntamientos".

Además, el grupo socialista llevará al pleno una moción para exigir a la Junta la puesta en marcha del programa de asistencia material básica, conocido como tarjetas monedero, destinado a combatir la privación material severa, especialmente en hogares con menores a cargo.

Bernal ha expuesto que, tras un periodo transitorio en el que el Gobierno de España asumió la gestión del programa, desde enero de 2025 corresponde a las comunidades autónomas su implementación, al tratarse de una competencia en materia de servicios sociales. Sin embargo, ha criticado que la Junta de Andalucía no ha activado este programa, dejando sin cobertura a miles de familias

Por su parte, el grupo Vox ha anunciado una moción en la que solicitará que se impulse en la comarca de la Axarquía el desarrollo de una exposición de productos hortofrutícolas subtropicales "para reforzar la identidad rural frente a la despoblación y para sensibilizar también al consumidor sobre la importancia del producto local, producto de temporada, producto sostenible".

El portavoz de la formación, Antonio Luna, ha destacado que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ya ha aprobado una moción del grupo local de Vox en este sentido, y ha destacado que impulsar este encuentro sería un revulsivo para la economía y para los agricultores de la comarca afectados por problemas como la sequía, la carga burocrática o la competencia de las importaciones de otros países.

Por último, el diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado una moción urgente en la que alerta de que el servicio de asistencia técnica de la Diputación para el programa de Sistema Integral de Gestión de Personal (Sigep), esencial en la gestión de nóminas y trámites con la Seguridad Social, "se ha visto reducido prácticamente a una sola persona para toda la provincia".

La formación de izquierdas advierte de que esta situación "genera retrasos graves y pone en riesgo la seguridad jurídica y el funcionamiento de los municipios más pequeños, que dependen totalmente de este apoyo supramunicipal".

Por ello, pedirán el refuerzo de recursos humanos destinados al soporte del programa Sigep para restablecer un nivel adecuado de atención, que se se valore la reincorporación del personal retirado de este servicio y la asignación de nuevos técnicos especializados, así como que se garantice un servicio estable, accesible y ágil.