La Diputación de Málaga aprueba ayudas a 38 clubes deportivos de la provincia por valor de 323.000 euros

Cartel de las ayudas de Diputación a clubes deportivos de la provincia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado la concesión de las ayudas del programa Málaga Compite, con las que se destina un total de 323.000 euros a 38 clubes de deportivos de la provincia que compiten a nivel nacional en las categorías máxima --con un máximo de 9.000 euros-- y submáxima --hasta 6.000 euros--.

Así, con esas ayudas pueden financiar gastos de alquiler de instalaciones deportivas, de transporte y alojamiento vinculados a la participación en competiciones, primas de seguros de accidente o responsabilidad civil, gastos federativos y los costes salariales de técnicos, entrenadores, monitores o preparadores físicos, según ha informado la Diputación en un comunicado.

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha explicado que Málaga Compite nació en 2019 como un programa de patrocinios publicitarios para impulsar el deporte de competición, ayudar a los clubes de alto nivel a conseguir éxitos deportivos y contribuir a convertirlos en transmisores de valores educativos, especialmente, entre los más jóvenes.

Más adelante, el programa incorporó también a los deportistas individuales, y a finales de 2024 se convirtió en la imagen deportiva común e identificativa de la provincia, que engloba todo el trabajo de la Diputación y Turismo Costa del Sol y a todo el deporte malagueño, desde la base hasta la élite.

Los clubes subvencionados son de 14 municipios de toda la provincia, y cuentan con equipos que compiten a nivel nacional en categorías máxima y submáxima de patinaje y patinaje artístico, tiro con arco, atletismo, voleibol, fútbol, fútbol playa y fútbol adaptado, balonmano y balonmano playa, escalada, baile deportivo (fit kid), kárate, kayak polo, natación, hockey, orientación, bádminton, ciclismo, gimnasia rítmica, golf, tenis y pádel, triatlón y carrera por montaña.