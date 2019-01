La Diputación de Málaga aprueba de forma definitiva el presupuesto de 2019 desestimando las reclamaciones del PSOE

Publicado 30/01/2019 12:57:57 CET

MÁLAGA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado de forma definitiva, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, el presupuesto de la institución para 2019, que asciende a 303 millones de euros, incluyendo todos sus entes. Además, ha desestimado todas las reclamaciones presentadas por el PSOE a las cuentas para este ejercicio.

Con esta aprobación, las cuentas de la institución provincial entrarán en vigor en los próximos días. El presupuesto consolidado es de 303 millones, frente a los 290 millones de 2018. En él se agrupan las cuentas de la propia institución (243 millones) y del Patronato de Recaudación, Turismo y Planificación Costa del Sol y los cinco consorcios: Agua, Residuos, Bomberos, Montes Alta Axarquía y Parque Maquinaria de Municipios de Nororma.

Las inversiones para 2019 se incrementarán un 22 por ciento, alcanzando los 70 millones, tal y como ha recordado la vicepresidenta y diputada del Área Económica, María Francisca Caracuel.

El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha presentado las 79 reclamaciones, por valor de unos 109 millones de euros; y ha recordado que el pasado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, se aprobaron inicialmente estos presupuestos, a los que ha calificado de "tomadura de pelo": "La derecha --refiriéndose al equipo de gobierno del PP y Ciudadanos, socio de investidura-- aprobó una gran inocentada para la provincia".

En este punto, ha sido muy crítico con los dos diputados provinciales de Ciudadanos, Gonzalo Sichar y Teresa Pardo, a los que ha dicho que en el PP "no tendrían ningún problema en meterlos" en su partido, incidiendo en que "no están defendiendo el interés de la provincia".

Caracuel ha replicado a Conejo que las reclamaciones que han llegado al pleno de este miércoles son "una copia exacta de lo que presentó como enmiendas el día de la aprobación inicial de los presupuestos" y que ya se rechazaron.

"Son una auténtica tomadura de pelo, es un documento falto de rigor y han sido desestimadas por los servicios técnicos en un escrito totalmente firme; no son unas reclamaciones admisibles, es un documento estrictamente político para crear titulares", ha espetado la 'popular'.

Igualmente, ha recordado a Conejo que "la derecha del PP es la que pagó las facturas que dejaron ustedes en pesetas cuando llegamos en 2011, que ha reducido la deuda financiera de 220 millones a cero". "No hay ni un solo euro de deuda financiera y la derecha del PP es la que presenta para este año los mejores presupuestos de la historia de la Diputación", ha subrayado.

Caracuel ha puesto como ejemplo que en dichas reclamaciones se solicita reducir la partida para la Oficina del Alcalde, "que lleva dos millones para la Senda Litoral, y en otro punto pide que se aumente la partida de la Senda Litoral"; igual que solicitan que se elimine lo destinado a las obras de la plaza de toros de La Malagueta "y sabe perfectamente que es imposible porque es un contrato ya adjudicado y con dinero comprometido".

La también vicepresidenta ha apuntado además que se exige retirar al Patronato de Recaudación Provincial dos millones destinados para notificaciones postales y correos: "No sé si quiere volver a la notificación por palomas mensajeras pero la notificación a las personas físicas se tiene que hacer de forma personal".

Ha añadido que el PSOE pretende obtener 109 millones de euros "de los que 90 van a cargo de un crédito bancario". "Siempre hemos dicho que el mejor cliente de los bancos es el PSOE, su política consiste en endeudar, endeudar y endeudar", ha apostillado.

A su juicio, "la única forma" de los socialistas "de poder hacer algo para los municipios es volviendo a endeudar a la Diputación", recordando que sin deuda financiera el equipo de gobierno del PP hace "cuatro planes de empleo, aumentándolo un 50 por ciento respecto a 2018; y destina diez millones de euros para carreteras, frente a los 2,4 de 2010 cuando gobernaba el PSOE".

"EL MANTRA DE LA HERENCIA"

Conejo ha respondido a Caracuel que "ocho años después el único argumento que tienen para justificar sus políticas es la herencia recibida en 2011". "Vuelve al mantra de la herencia, que además lo hacen desde el engaño permanente; criminaliza la deuda", ha dicho, recordando que el Gobierno de Mariano Rajoy "aumentó la deuda de este país en más de un billón de euros".

También ha apuntado que el expresidente de la Diputación Elías Bendodo "se ha ido corriendo sin cumplir sus compromisos", a lo que el presidente de la institución en funciones, Francisco Salado, ha respondido que tiene "obsesión" con el nuevo consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.

Caracuel, por su parte, ha dicho a Conejo que "ya le hubiera gustado salir corriendo hacia donde hoy está el señor Bendodo". "Esa es la amargura que usted tiene y le pesa y el señor Bendodo ha sido elegido consejero de Presidencia después de una excelente gestión en la Diputación, alabada por todo el mundo y apreciada por los municipios", ha sostenido.

La vicepresidenta ha dicho al portavoz socialista que "no tiene por dónde atacar los mejores presupuestos que se hacen en la provincia", incidiendo en que los 243 millones se destinarán a centros asistenciales, planes de empleo, actuaciones en materia de aguas, etcétera.

"A usted le molesta cada vez que digo lo que nos encontramos hace ocho años. Los proveedores están temblando de pensar que el PSOE vuelva a la Diputación y tarden años en cobrar una factura. La Diputación estaba al borde de la quiebra en 2011, no había dinero para pagar la paga de navidades y eso lo hemos hecho".

Teresa Sánchez, portavoz de IU, ha criticado que se vuelvan a debatir las enmiendas ya rechazadas el pasado mes de diciembre y que "hoy no proceden pero se reabre el debate del presupuesto al que ya votamos que no porque no se negoció de ninguna manera, más allá del acuerdo de PP y Cs".

PLAN DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN

Por otro lado, el Pleno ha aprobado también por unanimidad el Plan de Asistencia y Cooperación de este año, dirigido a 88 entidades locales menores de 20.000 habitantes, que asciende a 34,9 millones de euros. De esa cantidad, 23,2 millones se dedican a inversiones y 9,7 millones, a actuaciones de gastos corrientes a través de la prestación de servicios y asistencia técnica. A ello hay que unir las cantidades que sufragarán los ayuntamientos, que ascenderán a 1,9 millones de euros.

Entre los capítulos más destacados del Plan está el programa dedicado a saneamiento, alcantarillado y depuración de aguas, dotado con 2,7 millones de euros, con actuaciones en 34 municipios. Además, se destinan 1,1 millones de euros para obras de abastecimiento y mejora del agua en una veintena de localidades.

Igualmente, hay 1,7 millones de euros que se emplearán en obras y suministros para la mejora del alumbrado público. Como en años anteriores, las inversiones más cuantiosas se centran en obras en calles y plazas, con un total de 2,9 millones de euros, a los que hay que sumar 792.000 euros para proyectos de accesos de núcleos de población y otros 745.000 euros para pavimentación de vías públicas.

También hay 1,9 millones de euros para obras y suministros en edificios y dependencias municipales, además de 858.000 euros para obras relacionadas con instalaciones recreativas y feriales, 861.000 euros para infraestructuras culturales y 756.000 euros para instalaciones deportivas.

En la sesión de este miércoles, se ha dado razón de la renuncia de Elías Bendodo como presidente de la institución tras su nombramiento como consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Igualmente, José Miguel López España ha tomado posesión como nuevo diputado del grupo de IU en sustitución de Guzmán Ahumada, que renunció a su puesto al ser elegido parlamentario andaluz.