Diputación de Málaga aprueba licitar por dos millones de euros la reposición de 15.600 señales de tráfico

Señal de una carretera de Málaga. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Málaga ha aprobado sacar a licitación por 2.049.554,30 euros la mejora de la señalización vertical y de otros elementos de seguridad de las carreteras que son competencia de la institución. En total, se van a reponer unas 15.600 señales de tráfico y carteles en las 118 vías que forman parte de la red viaria provincial.

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que la contratación del suministro e instalación de las nuevas señales se ha dividido en cuatro lotes, correspondientes a las cuatro zonas en las que la Diputación tiene dividida la provincia para hacer más operativas las actuaciones que se lleven a cabo en las carreteras.

Para las 37 vías de la Axarquía, los trabajos se licitan por 771.748,44 euros; para las 26 de la zona Norte-Antequera, salen a contratación por 440.596,24 euros; en las 26 del Valle del Guadalhorce se dedicarán 422.593,61 euros para la reposición de las señales; y en las 29 carreteras de la Serranía de Ronda se emplearán 414.616,01 euros en nueva señalización.

El pliego de prescripciones técnicas, redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación, contempla un plazo de ejecución de seis meses para las actuaciones que se desarrollen en las vías de la Axarquía y de cuatro meses para las otras tres zonas de la provincia.

Los trabajos incluyen la reposición e instalación de señales y otros elementos de seguridad que actualmente se encuentran en regular o mal estado a lo largo de los 860 kilómetros de la red viaria provincia.

En este sentido, se sustituirán postes de sección rectangular, paneles complementarios, hitos kilométricos, señales triangulares, cuadradas, circulares y octogonales de alta intensidad, señales con leds autoluminosos, así como balizas cilíndricas y paneles direccionales autoluminosos.

Además, como novedad, se instalarán 27 radares informativos, dispositivos que miden en tiempo real la velocidad de los vehículos y la muestra en una pantalla led, pero que no emiten multas ni sanciones.

Por otro lado, se encuentran en fase de evaluación las propuestas presentadas para la contratación de las obras para mejorar la señalización horizontal (pintando líneas de borde, líneas centrales, isletas y otras marcas viales) en 600 kilómetros de 99 carreteras que son competencia de la institución.