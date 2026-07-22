La Diputación de Málaga, el Ayuntamiento y Cervezas Victoria ensalzan las Fiestas de la Victoria

Imagen del anuncio de las Fiestas de la Victoria. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y Cervezas Victoria ensalzarán las Fiestas de la Victoria del 3 al 6 de septiembre en la capital.

Un proyecto que aspira a convertirse en una de las grandes citas culturales del calendario malagueño, recuperando el carácter popular de una celebración profundamente ligada a la identidad de la ciudad con una programación abierta y participativa en distintos espacios de la capital, según han explicado desde la organización.

El objetivo es promover estas fiestas para que vuelvan a ocupar el lugar que históricamente han tenido en el imaginario colectivo de los malagueños y malagueñas, combinando las tradiciones más arraigadas, la música y la cultura.

La presentación ha tenido lugar en la Fábrica Victoria y ha contado con la asistencia del vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga Cristóbal Ortega, del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el responsable de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria, Sergio Ragel, del presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido y del CEO de Doctor Watson Comunicación, Leopoldo Mérida.

El acto ha sido conducido por la periodista malagueña Celia Bermejo, y ha contado con la intervención de El Kanka, a través de un video y la actuación de la Panda de Verdiales Raíces de las Moras.

Ortega ha incidido en que desde la institución provincial tienen "el deber de preservar nuestras tradiciones, aquello que conforma nuestra identidad y nos hace únicos como sociedad y como provincia". "Por eso me parece una magnífica iniciativa que, además del respaldo de las instituciones, cuente con la implicación de los colectivos que trabajan cada día para ello", ha añadido.

Según De la Torre, "esta iniciativa representa un magnífico ejemplo de colaboración público-privada: el Ayuntamiento, la Diputación y una compañía tan ligada a nuestra identidad como Cervezas Victoria sumamos esfuerzos".

El alcalde ha destacado que esta alianza permite al Ayuntamiento "impulsar una cita cultural de primer nivel, abierta y participativa, en diferentes espacios de la ciudad" y ha añadido que esto demuestra "una vez más que la unión entre las instituciones y el tejido empresarial es clave para fortalecer nuestras tradiciones, potenciar el talento de nuestra tierra".

Ragel, promotor de esta iniciativa, ha manifestado que "las fiestas de la Victoria nacen de la ilusión y el compromiso con la ciudad que nos vio nacer por parte de la marca que represento y con la intención de convertir estas fiestas en una gran cita marcada en el calendario de los malagueños. Un evento que celebrará nuestras tradiciones, nuestras raíces y que esperamos crezca año tras año" .

La programación para los cuatro días incluye conciertos repartidos por diferentes escenarios de la ciudad como plaza de toros de La Malagueta, La Térmica, La Fábrica Victoria y el Parque San Rafael, protagonizados por destacados artistas del panorama nacional como El Kanka, María Peláe, Carlos Sadness, Victorias, Besmaya, Alizzz DjSet, Dj Felipe, M.E.M.O, NUR NUR Live, Tabletom, Javypablo y Sike.

También se celebrará una verbena popular en el Parque de San Rafael junto a la Federación de Peñas que estará amenizada por el Colectivo Recreo.

De jueves a domingo, se podrá disfrutar de diversas actividades, como un taller de biznagas en la Fábrica de Cervezas Victoria, un mercadillo de artesanos locales y distintas acciones destinadas a poner en valor las tradiciones y el patrimonio cultural de la ciudad.

Según los organizadores, "la intención primordial es que las Fiestas de la Victoria sea una celebración de todos, donde la ciudad se reconozca a sí misma y donde convivan memoria, cultura popular y el celebrar de los malagueños".