La Diputación de Málaga colabora con la asociación Asamma en la edición de su calendario solidario

El diputado de Tercer Sector, Francisco José Martín, junto a la vicepresidenta de Asamma, María Adela García, en la presentación del almanaque 2026 en el que han participado usuarias y personal voluntario de la entidad social - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La venta servirá para mejorar la atención que el colectivo ofrece a pacientes oncológicos y a sus familiares y cuidadores

MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga colabora un año más con la Asociación de Mujeres operadas de cáncer de mama de Málaga (Asamma) con la edición su calendario solidario. El Centro de Ediciones de la institución provincial (Cedma) ha realizado la impresión de 1.500 ejemplares que servirán para recaudar fondos para prestar asistencia psicológica, social y tratamientos de fisioterapia para las enfermas y sus familiares.

Así lo ha anunciado el diputado de Tercer Sector, Francisco José Martín, junto a la vicepresidenta de Asamma, María Adela García, en la presentación del almanaque 2026 en el que han participado usuarias y personal voluntario de la entidad social.

En este sentido, Martín ha destacado "el papel de estas entidades sociales y su cercanía con los vecinos para proporcionarles una mejor calidad de vida". Asimismo, ha puesto en valor el papel de las asociaciones como Asamma que ofrecen apoyo psicológico no solo al paciente sino a sus familiares, además de destacar "la importancia de unir fuerzas y voluntades para seguir trabajando en la lucha contra el cáncer".

Los ejemplares editados son de formato pared y pueden adquirirse por tres euros en la sede de la asociación ubicada en calle Jaboneros, 11, y en las mesas solidarias e informativas de eventos en los que participan. La recaudación obtenida se destinará a tratamientos de fisioterapia y a asistencia psicológica de enfermas de cáncer de mama y a sus familiares.

Para la edición 2026 la temática escogida ha sido "Naturaleza y vida", donde las participantes han posado para mostrar a la sociedad la realidad del cáncer de mama en el Paseo del Parque de Málaga, uno de los jardines públicos más importantes de Europa en cuanto a flora exótica se refiere.

El diputado de Tercer Sector ha recordado que Asamma es una entidad con la que la institución provincial viene colaborando desde hace años a través de la impresión de calendarios solidarios, manuales de ayuda, y otras iniciativas, destinadas a recaudar fondos, involucrar a la sociedad y trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familiares.