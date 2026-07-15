La Diputación de Málaga y Correos presentan el sello conmemorativo del 150 aniversario de La Malagueta

Sello conmemorativo del 150 aniversario de La Malagueta - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y Correos han presentado el sello conmemorativo del 150 aniversario de la plaza de toros de La Malagueta, una iniciativa incluida dentro del programa de actos organizado con motivo de esta efeméride.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la jefa de sector de Correos en Málaga, María José Bogas.

El sello ha sido diseñado por la empresa malagueña 'Agua, Crea y Comunica'. En total, se han emitido 1.000 tarjetas postales y 5.000 sellos personalizados 'Tu sello', que se entregarán en un sobre diseñado especialmente para la ocasión. Además, la Diputación regalará un sello conmemorativo a todos los abonados de la presente feria.

Durante la mañana de este miércoles, los filatélicos que lo deseen podrán acudir a las taquillas de la plaza de toros de Málaga, donde un funcionario de Correos estará presente para matasellar las postales conmemorativas.

Francisco Salado ha destacado que "este sello es una forma de seguir poniendo en valor la historia de La Malagueta y de acercar su 150 aniversario a los aficionados, coleccionistas y ciudadanos". Asimismo, ha señalado que "esta colaboración permite sumar una pieza singular al programa conmemorativo de una plaza emblemática para Málaga y la provincia".

La iniciativa se completará durante el otoño con una exposición y una conferencia sobre filatelia y tauromaquia, que permitirán profundizar en la relación entre el mundo postal y la historia taurina.

Con esta emisión, la Diputación de Málaga y Correos refuerzan la dimensión cultural del 150 aniversario de La Malagueta y contribuyen a difundir el valor histórico y patrimonial de la plaza de toros de Málaga.