La Diputación de Málaga culmina el histórico traslado de la Imprenta Sur a su nueva sede del Palacio de Valdeflores

La Diputación culmina el histórico traslado de la Imprenta Sur a su nueva sede del Palacio de Valdeflores - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha culminado este viernes el histórico traslado al Palacio de Valdeflores de la mítica Imprenta Sur, que catapultó a la Generación del 27. En su nueva sede, seguirá funcionando como un taller vivo de edición artesanal de poesía con el maestro impresor Pepe Andrade al frente.

Así lo ha explicado el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien ha resaltado que, además, en esta nueva etapa será "un museo vivo y se va a visualizar en un escaparate espectacular, para que se vea que era imprenta malagueña fue el origen de la creatividad de la Generación del 27".

"La Generación del 27 nació aquí y los ciudadanos podrán ver cómo sigue funcionando", ha asegurado Salado durante su visita al Palacio de Valdeflores.

Tras varias jornadas de trabajos previos para la mudanza de la imprenta fundada en 1925 por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, esta mañana se ha transportado su maquinaria desde el MVA de la calle Ollerías, donde fue instalada en 2005, hasta las nuevas instalaciones del Centro Cultural Generación del 27 en la céntrica calle Carretería de Málaga.

La primera de las máquinas en llegar al Palacio de Valdeflores ha sido, precisamente, la legendaria Minerva Monopol Doble Folio en la que hace justo 100 años, en noviembre de 1926, empezó a publicarse la Revista Litoral con las obras de los autores del 27.

Este momento histórico se ha vivido a las 11,15 horas. Y, a continuación, se han seguido llevando hasta este nuevo destino otros importantes elementos del taller como la guillotina o el resto de máquinas Minerva.

"UN ACONTECIMIENTO HISTÓRICO"

Salado ha calificado el traslado de la Imprenta Sur como "un acontecimiento histórico que proyecta al Palacio de Valdeflores como un espacio de referencia".

"El Centro Cultural Generación del 27 estará aquí de forma permanente y este edificio dentro de nada va a tener mucha ebullición con todas sus actividades y este museo vivo con las minervas; será un centro sobre la Generación del 27 único en España que brillará con luz propia durante la conmemoración del centenario del brillante grupo de autores", ha resaltado.

Salado ha reiterado que en fechas próximas, cuando el taller de edición artesanal esté completamente acondicionado, "su nueva ubicación resultará espectacular y lo dará a conocer como nunca antes se había visto: los malagueños y visitantes podrán ver en funcionamiento la Imprenta Sur desde la calle, a través de los ventanales de este emblemático inmueble del siglo XVIII".

"Este hito va a ser especialmente bonito y enriquecedor para una ciudad como Málaga, el Palacio de Valdeflores será a partir de ahora uno de sus espacios culturales más señeros, esta etapa dará un nuevo impulso a la relación de Málaga con el 27 y a todo lo que significa para esta provincia esa generación de intelectuales", ha añadido.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha señalado que "la Imprenta Sur es un verdadero emblema de Málaga y en torno a ella empezaron hace 100 años muchas de las realidades y anhelos que definen la industria cultural malagueña".

"Recordaba Manuel Altolaguirre que la Imprenta Sur tenía forma de barco y que era 'un verdadero rincón de poesía', lo sigue siendo gracias a que la Diputación la mantiene activa y ahora le aguardan nuevas épocas en un escenario privilegiado, con la brillante labor de Pepe Andrade", ha concluido Salado.

HISTORIA DE LA IMPRENTA SUR

La Imprenta Sur de Málaga está vinculada desde sus orígenes a la Generación del 27. Fue fundada, en 1925, por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Entre ese primer año y 1929, vivió su etapa más emblemática.

En sus máquinas nació, en noviembre de 1926, la Revista Litoral y se publicaron sus nueve primeros números, con colaboraciones de muchos de los poetas que integrarían la Generación del 27 y de artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí o Manuel de Falla.

Ubicada inicialmente en la calle Tomás Heredia y meses más tarde en la calle San Lorenzo, fue un espacio decisivo para aglutinar a la nómina de creadores de distintas disciplinas que irrumpieron en los años 20 del siglo pasado.

De hecho, lideró la difusión de la joven poesía española de la época con la publicación de algunos de los primeros libros de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Concha Méndez o Josefina de la Torre, así como de los autores malagueños del 27: los propios Prados y Altolaguirre, José María Hinojosa, José Moreno Villa y José María Souvirón.

Tras la Guerra Civil, la imprenta --ya bajo el nombre de Dardo-- retomó la edición poética y volvió a desempeñar un papel central en la cultura literaria de Málaga y de España. Durante décadas acogió revistas, colecciones y ediciones fundamentales, gracias a nombres como Bernabé Fernández-Canivell, Rafael León, Ángel Caffarena, Rafael Inglada, José Infante, Salvador López Becerra o José Andrade.

Este último es el maestro impresor cuya familia ha estado ligada a la imprenta durante cuatro generaciones, y sigue vinculada a ella a través de su hijo Pepe Andrade.

La Imprenta Sur fue adquirida por la Diputación de Málaga en 2001 y, a día de hoy, es uno de los espacios fundamentales de la historia literaria española del siglo XX. Sus más de cien años de trayectoria la distinguen como un ejemplo excepcional del legado impresor en España.