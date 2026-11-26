Un momento de la inauguración del belén de la Diputación de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga da la bienvenida a la Navidad con su tradicional alumbrado y apertura del belén en su sede central; una instalación interactiva con una superficie de 250 metros cuadrados, que es conocida no solo por ser el belén del Distrito 7 de la capital, sino por representar los rincones más significativos de la provincia a nivel monumental y paisajístico, así como numerosas costumbres a través de escenas.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, el concejal del Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial del Ayuntamiento de Málaga, Juan Carlos Giardín, y el belenista Diego Alonso han asistido al acto que ha comenzado con el encendido del gran árbol en la entrada de la Diputación y la visita al belén, que estará abierto hasta el próximo 5 de enero de 2026. El coro Son de Málaga-Alcazaba ha amenizado el momento.

Salado ha felicitado una vez más a Alonso por su trabajo para "crear uno de los de los belenes más espectaculares, singulares y únicos de la provincia, que además cambia cada año su orografía, con nuevas edificaciones, montañas, arboledas y personajes".

Así, además de representar 19 escenas bíblicas, desde la Anunciación a la Virgen María hasta el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret, se pueden observar parajes como el puente del Tajo de Ronda, La Farola y la entrada al puerto de Málaga, el Torcal de Antequera, la Iglesia del Carmen del Perchel y el Cenachero.

También el espetero de sardinas, los paseros; así como los olivos, naranjos y los balates típicos de los campos, donde se cultiva una gran diversidad de frutas y verduras; además de novedades, como la Laguna de Fuente Piedra y figuras vestidas de marengo.

Asimismo, no faltan los efectos especiales, como el humo, las hogueras, las estrellas de fibra óptica, y la narración del locutor malagueño Diego Gómez, con los arreglos musicales de Tony Carmona. El belén cuenta con 1.900 figuras de barro entelado de 21 centímetros, realizadas por acreditados artesanos --muchas de ellas móviles-- y más de 20.000 miniaturas.

El horario de visita será de lunes a domingo de 10,00 a 21,00 horas, los días 24 y 31 de diciembre de 10,00 a 14,00 horas y 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero permanecerá cerrado.

En cuanto a las actividades, Salado ha indicado que habrá en los municipios teatro de marionetas, circo, zambombas o corales, de la mano de compañías como El Espejo Negro y Kanbahiota Trup, y de artistas como Encarni Navarro, Boterita, Ana Pastrana, Los Ortigosa, Rocío Alba, Alejandro Estrada, Macarena Albarracín y José Ortiz; además de la JOPMA, la Coral Polifónica María Santísima de la Paz de la Sagrada Cena en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, la Coral de Antequera y la de Santa María de la Victoria.

Las delegaciones de la Diputación han organizado un programa de actividades, como el recital que el 10 de diciembre en el Centro Cultural María Victoria Atencia ofrecerá la Joven Orquesta Provincial de Málaga y la Coral Santa María de la Victoria.

El 'Concierto por la Paz' nace como un espacio necesario para la reflexión y el encuentro, alzando su voz frente a los conflictos bélicos. Será a las 20,00 horas y las invitaciones podrán descargarse en https://culturama.cliqueo.es/es del 7 al 10 de diciembre.

La Biblioteca Cánovas del Castillo organizará un taller de manualidades prenochevieja para familias el 30 de diciembre y el 5 de enero Jesús de Tiracuentos leerá Cuentos de Reyes Magos (horas por confirmar).

En cuanto a las artes escénicas, la compañía malagueña El Espejo Negro lleva su mítico espectáculo de marionetas 'La cabra' a la localidad de Almáchar. Será el sábado 5 de diciembre en la Casa de la Cultura con entrada libre hasta completar aforo. Los madrileños Kanbahiota Trup llegan a Benadalid el sábado 5 con 'La coquette', un espectáculo de circo para todos los públicos, con trapecio doble, acrobacias, equilibrios de manos, humor, circo y mucha diversión.

También está el concierto de Navidad de la JOPMA y la Coral Polifónica María Santísima de la Paz de la Sagrada Cena en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán este domingo; mientras que la Coral Ciudad de Antequera lleva su concierto de villancicos a Comares el 4 de diciembre a la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación.

Además, la cantante Rocío Alba regresará con su zambombá en Cortes de la Frontera el 4 de diciembre y el cantaor flamenco Alejandro Estrada encenderá la Navidad en Alfarnate con su espectáculo de zambomba flamenca el día 5, para visitar el 6 Cuevas Bajas con el mismo espectáculo.

La coreógrafa Ana Pastrana regresa el día 6 con su portal de belén flamenco a Álora, mientras Iznate se llenará de villancicos el 4 con la zambombá 'Que siempre sea Navidad', con los artistas Macarena Albarracín y José Ortiz a la cabeza de un cuadro flamenco. También visitarán el Teatro Municipal Villa de Torrox el 7.

Además, la cantaora flamenca y artista multidisciplinar Boterita visita el 6 la Casa de la Juventud de Mollina y el mismo día el bailaor José Lucena llega Casarabonela con su zambomba flamenca. También pasará el 7 de diciembre por Sierra de Yeguas.

Los Ortigosa y Amigos llegarán con su zambomba 'Ven a vivir la Navidad' a Torre del Mar en Vélez-Málaga el 7 de diciembre, un espectáculo que también se podrá disfrutar en Moclinejo el 8.

Además, la iglesia Santa María del Reposo de Campillos acogerá el 8 el concierto de clausura de la Gran Final del XX Concurso Internacional de Piano de Campillos, con la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por José Luis López Antón.

Asimismo, el día 10 la cantante Encarni Navarro presenta su zambomba solidaria a beneficio del centro de acogida de personas sin hogar de San Juan de dios en Málaga en auditorio Edgar Neville de la Diputación. Las entradas se pueden adquirir por 15 euros en https://entradium.com/events/zambomba-solidaria-encarni-nava....

El 18 de diciembre, Alejandro Estrada ofrecerá una zambomba solidaria en la plaza Enrique Navarro de la capital con dos pases a las 17,30 y 20,00 horas a beneficio de la Cofrafía de la Expiración.

El presidente ha recordado que la Gran Feria Sabor a Málaga regresa nuevamente al Paseo del Parque de la capital durante puente de la Constitución, desde el viernes 4 y hasta el domingo 13 de diciembre, así como el POP UP Málaga de Moda en la Plaza de la Marina, del 4 al 7 de diciembre. La Gran Feria Sabor a Málaga permanecerá abierta en un horario de 11,00 a 21,00 y el espacio de Málaga de Moda de 11,00 a 22,00 horas.

La Delegación de Mayores acercará a más de 3.000 mayores de la provincia, procedentes de municipios menores de 20.000 habitantes, a visitar el alumbrado navideño del centro de la capital bajo el programa 'Acercando la Navidad a Nuestros Mayores', desde el 4 a 13 de diciembre.

Por su parte, los jóvenes de la provincia también tendrán protagonismo con actividades que arrancan el lunes 30 de noviembre con los pases de un Concierto Didáctico de Navidad en el Auditorio Edgar Neville dirigido a 800 alumnos de la provincia.

También habrá una zambombá navideña escolar, el pleno infantil en el que alumnos del CEIP Las Naciones de Vélez-Málaga, serán los protagonistas o la celebración del Día de la Juventud.

El centro de cultura contemporánea, La Térmica, ha preparado un Red Friday XMAS especial el 4 de diciembre para presentar las nuevas intervenciones artísticas de Ana Barriga, Imon Boy y Play in Colors, concebidas para distintos espacios del edificio, así como el trabajo de conservación y restauración de la escultura textil de Ela Fidalgo, conocida como 'La gordita', realizado junto a personas usuarias de ASPA.

También se podrán visitar las exposiciones en el espacio Pacífico 54 y en museo como el de Arte de la Diputación de Antequera y en La Térmica y el centro cultural La Malagueta.