La Diputación de Málaga destina 900.000 euros para ayudar a 2.400 personas vulnerables de municipios pequeños

MÁLAGA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga abre una nueva línea de subvenciones sociales dotada con 899.000 euros. Se trata de las Ayudas Económicas de Apoyo a la Convivencia e Inserción Social, de las que podrán beneficiarse cerca de 2.400 personas con bajos ingresos económicos de municipios de menos de 20.000 habitantes.

"Municipios que por su tamaño necesitan el respaldo de una administración cercana que garantice la igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas", ha explicado la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma. "Porque vivir en un municipio pequeño no puede suponer tener menos oportunidades o menos apoyo institucional", ha añadido.

Ledesma ha destacado el compromiso del ente provincial con la integración de las familias vulnerables para evitar su exclusión social. Para ello, el presupuesto de este 2026 destina 89 millones de euros a gasto social y permitirá desarrollar políticas sociales que beneficiarán a 113.500 personas.

Así, la semana pasada se abrió el plazo para solicitar las ayudas por nacimiento o adopción, el conocido como 'cheque bebé', dotado con 350.000 euros en esta convocatoria a la que podrán acogerse unas 300 familias. Y hoy jueves se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia esta nueva línea de Ayudas Económicas de Apoyo a la Convivencia e Inserción Social, puesta en marcha en 2022 con una dotación económica de 800.000 euros y que, en sólo cinco años, ha incrementado su presupuesto en 100.000 euros. Las solicitudes se pueden presentar desde este viernes, 6 de marzo, hasta el 5 de abril.

Se trata de prestaciones temporales de carácter preventivo destinadas a personas que no dispongan de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y en las que concurran factores de riesgo social. Pueden solicitarlas las personas, unidades familiares o unidades de convivencia cuyos ingresos totales no superen el IPREM semestral en un porcentaje determinado por el número de personas. Tendrán prioridad las familias numerosas, los mayores de 65 años, desempleados de larga duración y familias con miembros dependientes o con discapacidad superior al 33%.

La vicepresidenta ha explicado que las ayudas se enmarcan en el conjunto de actuaciones desarrolladas por los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación. Se conceden en régimen de concurrencia competitiva y su concesión está vinculada a un proyecto de intervención social en el que se determinan, junto con otras medidas de actuación familiar o personal, las finalidades y conceptos concretos a los que se destinará la ayuda económica y los compromisos que, a cambio, están dispuestos a asumir los beneficiarios para contribuir a paliar la situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran.

Se otorgarán ayudas de hasta 3.000 euros para cubrir gastos de alquiler, alimentación, vestido, calzado, adquisición de mobiliario y electrodomésticos, y para la realización de pequeñas obras de reparación de la vivienda. Además, se concederán ayudas de hasta 2.000 euros para el pago de suministros básicos (agua, electricidad y gas) y para gastos médicos y farmacéuticos. Se admiten los gastos realizados desde el 1 de enero de este año.

"Con esta convocatoria, la Diputación reafirma su compromiso con una provincia más justa, más coherente y donde vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos oportunidades", ha destacado la vicepresidenta. "Detrás de cada ayuda concedida hay una familia que gana estabilidad, tranquilidad y esperanza para seguir adelante".

SISTEMA INTEGRAL DE APOYO SOCIAL

Estas ayudas complementan el resto de prestaciones y programas que los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Málaga desarrollan de forma continuada para atender a las personas en situación de vulnerabilidad de los municipios menores de 20.000 habitantes.

Entre ellas destacan las Ayudas Económicas Familiares, prestaciones de carácter preventivo dirigidas a familias con menores a cargo, destinadas a garantizar la cobertura de sus necesidades básicas, favorecer la permanencia de los menores en su entorno familiar y prevenir situaciones de riesgo o desprotección; y las Ayudas de Urgencia o Emergencia Social, orientadas a atender situaciones graves, excepcionales o imprevistas que requieren una respuesta inmediata, evitando el agravamiento de situaciones de exclusión social.

También la línea de financiación a los ayuntamientos para actuaciones en materia de conciliación, DIPMA Concilia, que apoya el desarrollo de programas y actividades que facilitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con especial atención a familias vulnerables.

"Estas actuaciones parten de una premisa clara: nadie debe quedar atrás, y todas las personas, con independencia de su lugar de residencia o de las dificultades que atraviesen, deben tener acceso a una vida digna, a la convivencia familiar y a oportunidades reales de inclusión social", ha concluido la vicepresidenta.