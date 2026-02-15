Diputación de Málaga estima en 109 millones las pérdidas por cierre del AVE al dejar de venir 65.000 turistas

Vías del tren en Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol y la Diputación estiman en 109 millones de euros las pérdidas del sector turístico por el cierre del AVE Madrid-Málaga hasta marzo. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, afirma que el impacto económico "es mucho mayor y afecta al conjunto de la economía provincial, no solo al sector turístico".

Según han apuntado Turismo Costa del Sol y Diputación de Málaga en una nota, estiman que durante el periodo analizado "dejarán de llegar a la Costa del Sol 65.848 turistas", lo que supone un impacto económico total de 109 millones de euros para el sector, según la corporación provincial.

Para Salado, la falta de conexiones ferroviarias tras el accidente de Adamuz y el posterior desprendimiento en Álora, aún sin fecha de reapertura, "afectará especialmente al mercado nacional, principal emisor hacia la provincia durante los meses de invierno", añade el presidente, que además, reclama al Gobierno de España la activación de ayudas extraordinarias para paliar las pérdidas que afronta la provincia.

El estudio, basado en datos oficiales de movilidad y en el comportamiento habitual del viajero, concluye que la interrupción de esta conexión está afectando de forma directa a la llegada de turistas nacionales y, por tanto, a la actividad económica vinculada al turismo.

No obstante, el presidente de Turismo Costa del y de la Diputación de Málaga ha querido subrayar que el impacto económico derivado del cierre del AVE "va más allá del propio sector turístico". El responsable provincial ha afirmado que estas pérdidas afectan "al conjunto de la economía provincial".

Así, el presidente ha indicado que Málaga cuenta con un "importante" ecosistema tecnológico y empresarial y con miles de profesionales que se desplazan con frecuencia por motivos laborales o que combinan el teletrabajo con estancias temporales en la provincia.

Salado considera que la falta de una conexión ferroviaria directa y competitiva con Madrid "no solo condiciona la llegada de visitantes, sino también la movilidad empresaria y la actividad económica vinculada a congresos, reuniones y proyectos de todos los sectores".

En vista de ello, reclama al Gobierno de España la activación de ayudas extraordinarias para paliar las pérdidas que afronta la provincia y añade que "la conectividad es clave para que un destino turístico sea competitivo, especialmente en el mercado nacional, donde la rapidez y la comodidad del desplazamiento influyen directamente en la decisión de viaje".

Según el análisis desarrollado por la diputación a través de su órgano de turismo, "entre el 19 de enero y el 1 de marzo más de 140.599 personas habrían utilizado habitualmente el tren para desplazarse a la Costa del Sol".

El estudio también muestra que, tras aplicar distintos factores -como el trasvase parcial a otros medios de transporte, los viajes realizados mediante combinaciones alternativas o los residentes en la provincia- se estima que finalmente 65.848 turistas no realizarán el viaje. En términos económicos, el gasto directo que estos visitantes habrían realizado asciende a 71,8 millones de euros.

Si se suman los efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto de la economía turística, el impacto total alcanza los 109 millones de euros, según el informe.

Por ello, Salado ha hecho énfasis en que "situaciones como esta demuestran la importancia de contar con infraestructuras de transporte fiables y competitivas, porque la accesibilidad influye tanto en la actividad de nuestras empresas como en la imagen del destino".

Del mismo modo, ha defendido que el sector turístico de la provincia mantiene su fortaleza y capacidad de recuperación, aunque ha considerado "prioritario" restablecer "cuanto antes" la normalidad en la conexión ferroviaria "para evitar que el impacto se prolongue en el tiempo".