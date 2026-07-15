La Diputación de Málaga estrena ‘Composiciones 2/3’, un espectáculo que rinde tributo a la Generación del 27

Cartel 'Composiones 2/3' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga, a través de su Centro Cultural Generación del 27, impulsa el estreno de 'Composiciones 2/3', un espectáculo de teatro musical que rinde tributo a la Generación del 27. El Parque de la Batería de Torremolinos (Málaga) acoge este sábado a las 21,30 horas, la puesta de largo de esta obra que lleva el sello de la compañía malagueña Producciones 'Alfresquito', bajo la dirección de Virginia Nölting.

Durante una hora de representación al aire libre, el público asistirá a un encuentro que escenifica el abrazo entre la música, el teatro y la poesía, para reunir a cinco figuras clave del 27: María Zambrano, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Josefina de la Torre y María Teresa León. La entrada será gratuita hasta completar aforo en esta función, que también cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, quien ha enmarcado esta actividad en "la extensa programación con la que la institución provincial se está encaminando a la conmemoración del centenario de la Generación del 27".

"Esta apuesta por la efemérides tendrá su epicentro en el rehabilitado Palacio de Valdeflores y se vienen celebrando también los 100 años de dos hitos malagueños claves para la eclosión del brillante grupo del 27: la Imprenta Sur y la Revista Litoral", ha añadido el diputado.

Igualmente, López Mestanza ha destacado el espectáculo 'Composiciones 2/3' como "un ejemplo más del interés y la originalidad con la que compañías y profesionales de la escena malagueña están acercándose al legado del 27".

El diputado ha recordado otras propuestas escénicas concebidas en la provincia de Málaga que se han asomado este mismo año a la programación del Centro Cultural Generación del 27, en el MVA de calle Ollerías. Entre ellas, 'A-Marga', de 'SilencioDanza' y con Nieves Rosales al frente para reivindicar la figura de la precoz 'sinsombrero' Marga Gil Roësset; Entrevista póstuma.

'Emilio Prados', coordinada por Manu Collado; o 'Ellas son el 27', de Artístika y dirigida por Lorena Roncero, también representada en varios municipios malagueños. Asimismo, López Mestanza ha resaltado que "sigue muy viva" la estrecha relación que une a la Generación del 27 con Torremolinos, la ciudad malagueña que acogerá la puesta de largo de 'Composiciones 2/3'.

En este sentido, el diputado ha enumerado que "Luis Cernuda situó la 'Sansueña' de su felicidad en Torremolinos; allí también se produjo hace casi un siglo la icónica reunión frente al mar de los malagueños del 27 con Salvador Dalí y Gala; y en 1968, en este mismo punto de la Costa del Sol resurgió de la mano de José María Amado la Revista Litoral, que hoy sigue editándose desde su redacción torremolinense".

Cinco actores y dos músicos

La propuesta programada para este sábado sitúa a cinco actores malagueños sobre el escenario, en la piel de los propios autores del 27 presentes en la obra. De este modo, Carmen Baquero encarna a María Zambrano; David Mena a Federico García Lorca; Francisca Díaz a María Teresa León; Rafa Castillo-Romero a Rafael Alberti; y Virginia Nölting a Josefina de la Torre.

Además, este montaje cuenta con la participación de dos músicos: Miguel Olmedo como director musical y Ana Paz al piano y a la guitarra. En 'Composiciones 2/3', la dirección y el guión del espectáculo llevan la firma de Virginia Nölting, mientras que Vanessa López se ha hecho cargo de la codirección y el movimiento escénico.

Si se siguen las palabras con las que se refiere a este proyecto la actriz y cantante malagueña Virginia Nölting, 'Composiciones 2/3' invoca la trascendencia del mar y, sobre todo, se convierte en "un lugar amable para nuestros poetas del 27".