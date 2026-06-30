La Diputación de Málaga financia con 180.000 euros las obras de la nueva Unidad de Día Pediátrica de Fundación Cudeca

Nueva Unidad de Día Pediátrica de Cudeca - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga destina 180.000 euros para la financiación de las obras de la nueva Unidad de Día Pediátrica de Fundación Cudeca situada en Arroyo de la Miel para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con enfermedades complejas.

Así lo ha anunciado la diputada provincial Salomé Hidalgo en la inauguración oficial de este espacio diseñado para complementar la atención integral que reciben niños y adolescentes y sus familias dentro del programa de Cuidados Paliativos Pediátricos. En el acto se ha contado con la participación del alcalde de Benalmádena Juan Antonio Lara y María Luisa Martín, gerente, directora médico y co-fundadora de Cudeca.

La Unidad de Día nace como respuesta a las necesidades específicas de menores que conviven con enfermedades crónicas complejas y avanzadas, proporcionando un entorno adaptado donde recibir atención terapéutica especializada, favorecer su desarrollo y bienestar emocional, y ofrecer apoyo continuado a sus familias.

La Unidad de Día Pediátrica incorpora diferentes terapias y actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de los menores, entre ellas programas de musicoterapia, terapia ocupacional, terapia asistida con perros, sesiones de hidromasaje y otras intervenciones dirigidas a favorecer el bienestar físico, emocional y social de los pacientes.

Asimismo, este espacio permite crear oportunidades de juego, socialización y respiro familiar, aspectos fundamentales en la atención integral de los niños y adolescentes con enfermedades complejas.

Los datos asistenciales reflejan la creciente complejidad de este ámbito de atención. Durante 2025, el programa de Cuidados Paliativos Pediátricos de Fundación Cudeca atendió a 25 pacientes y realizó 2.706 intervenciones especializadas.

La duración media de seguimiento alcanzó los 272 días por paciente, lo que evidencia la necesidad de un acompañamiento continuado y altamente especializado. Además, el 83% de los menores atendidos presentaban enfermedades crónicas complejas no oncológicas.

La Unidad de Día Pediátrica representa un paso más en el compromiso de Cudeca de ofrecer una atención integral que no solo atienda las necesidades clínicas de los menores, sino también su bienestar emocional, social y familiar".

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La creación y desarrollo de esta Unidad de Día Pediátrica ha sido posible gracias al compromiso y apoyo de numerosas instituciones, entidades y empresas que comparten la visión de ofrecer una atención integral y especializada a niños y adolescentes con enfermedades complejas.

Así mismo, destacar el papel esencial del Hospital Materno Infantil de Málaga. La estrecha coordinación asistencial y el trabajo conjunto entre ambos equipos han sido claves para el desarrollo y puesta en marcha de la Unidad de Día Pediátrica.

Esta colaboración permite ofrecer una atención continuada, especializada y centrada en las necesidades de cada menor y su familia, reforzando un modelo de cuidados paliativos pediátricos basado en la excelencia clínica y el acompañamiento integral.

A pesar de los importantes avances logrados, la necesidad de atención paliativa pediátrica continúa creciendo. Cada año aumenta el número de niños y adolescentes con enfermedades complejas que requieren un acompañamiento especializado, prolongado y multidisciplinar.

La Fundación Cudeca ha querido hacer un llamamiento a la comunidad para que continúe apoyando este recurso a través de donaciones, colaboraciones, nuevas personas socias y el imprescindible compromiso del voluntariado.

Su labor de acompañamiento, apoyo y cercanía constituye una pieza fundamental en el bienestar de los niños y adolescentes atendidos y de sus familias. Con esta red de solidaridad, Cudeca puede seguir construyendo un modelo de atención integral que pone a la persona y a su entorno en el centro de los cuidados.