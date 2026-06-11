La Diputación de Málaga financia dos vehículos adaptados para las asociaciones Aefas y GDR Valle del Gualhorce

Vehñiculo adaptado para los usuarios del GDR Valle del Guadalhorce de Pizarra - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha dedicado 80.000 euros, a través de sus convocatorias de ayudas a entidades del Tercer Sector, a financiar la adquisición de dos vehículos adaptados para las asociaciones Aefas y GRD Valle del Guadalhorce del municipio malagueño de Pizarra que se emplearán para atender las necesidades de sus usuarios.

El diputado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha presentado este jueves los vehículos, que en el caso de la Asociación de Enfermos y Familiares de Personas Afectadas por la Enfermedad de Alzheimer y Similares de Pizarra (Aefas) servirá para el desplazamiento de usuarios desde sus domicilios a la unidad de respiro familiar donde recibirán las terapias necesarias para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En el caso del vehículo adquirido por el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce (GDR) se empleará para la realización de actividades, transformándolo en un Centro Joven en Movimiento.

Martín ha recordado el compromiso de la Diputación con las entidades del tercer sector de la provincia, "firme y continuado en el tiempo porque realizan una labor indispensable, cubriendo necesidades a las que no llegan las administraciones públicas".

AEFAS Y GDR VALLE DEL GUADALHORCE

Constituida en 2004, Aefas es una entidad social que se dedica a atender a personas afectadas de Alzheimer y otras demencias así como a sus familiares en Pizarra.

Ofrece múltiples servicios y prestaciones como programas asistenciales para los usuarios, entre los que se encuentran talleres de estimulación cognitiva, servicio de atención multidisciplinar, formación a voluntarios y cuidadores, además de un valioso servicio de respiro para los cuidadores y familiares.

Con la adquisición del vehículo se beneficiarán unas 40 personas del municipio que favorecerá y mejorará la calidad de vida de los usuarios y de sus familiares.

GDR Valle del Guadalhorce es una asociación sin ánimo de lucro que pretende promover el desarrollo del propio Valle. Entre sus objetivos se encuentran fomentar la cultura emprendedora, diversificar la economía y consolidar una identidad cultural de la población fomentando el desarrollo económico, social y medioambiental.

El vehículo eléctrico adquirido se ha destinado a la creación de un Centro Joven en Movimiento que se desplazará por los municipios de la comarca del Guadalhorce, especialmente por las zonas más alejadas y rurales, para ofrecer actividades de ocio y tiempo libre a menores y adolescentes.

Equipado con multitud de juegos y actividades, el objetivo es crear un espacio de socialización y encuentro donde reunirse, intercambiar ideas, y crear lazos y sinergias que permitan fortalecer el sentido de comunidad.