Diputación financiará con 1,2 millones el nuevo polideportivo de El Borge y la cubrición de una pista en Árchez

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado la financiación con 1,2 millones de euros la construcción de un pabellón polideportivo en El Borge y la cubrición de una pista deportiva en Árchez.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se transferirá el dinero a los ayuntamientos para que sean los consistorios los que se encarguen de la licitación de las obras.

Salado ha añadido que se han atendido las solicitudes planteadas por ambos ayuntamientos porque "la institución provincial está plenamente comprometida en mejorar los equipamientos deportivos de los municipios".

En este sentido, el presidente ha destacado que son "infraestructuras muy importantes no solo para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de los pueblos más pequeños, sino también para contribuir a su desarrollo y para luchar contra la despoblación, haciendo más atractivo vivir en un pueblo".

Salado ha recordado que el año pasado se dedicaron 8,2 millones de euros a una línea de subvenciones para instalaciones deportivas a la que se acogieron 12 municipios. En los casos de Alcaucín, Atajate, Canillas de Albaida, Cartajima, Igualeja, Istán, Montecorto, Salares y Serrato plantearon actuaciones para cubrición o cerramiento de pistas deportivas. Y en Casarabonela, Sierra de Yeguas y Yunquera se construirán nuevos polideportivos.

PROYECTOS DE EL BORGE Y ÁRCHEZ

Por lo que se refiere al pabellón polideportivo de El Borge, a través de la Oficina de Atención a los Alcaldes se ha concedido una subvención de un millón de euros al ayuntamiento para su construcción.

Según el proyecto presentado por el consistorio de la localidad, constará de una pista multiusos, vestuarios para los equipos que vayan a jugar, cuarto de instalaciones, baños para los espectadores, entrada-recepción y cuarto de instalaciones.

De esta forma, la localidad podrá disponer de un espacio deportivo cubierto y estable, reduciendo la dependencia de las condiciones meteorológicas y haciendo posible una programación continuada durante todo el año.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Árchez recibirá 255.000 euros para la cubrición de la pista polideportiva situada en calle La Vega. Esta instalación sirve no solo como eje central de la actividad física del municipio, sino que también se utiliza como infraestructura educativa indispensable para el colegio del pueblo y como recinto para eventos sociales. Pero la ausencia de cubierta limita su uso a franjas horarias y estaciones del año específicas.

Al respecto, la propuesta planteada por el ayuntamiento es la instalación de una cubierta textil retráctil, y las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses.