La Diputación de Málaga y Fundación El Pimpi entregan sus reconocimientos a seis productores de la provincia. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y la Fundación El Pimpi han entregado sus reconocimientos a seis productores de la provincia de Málaga que han sido los seleccionados en la presente edición de Savia (antiguo Genius).

Una jornada que cumple su quinta edición y en la que además han podido compartir sus experiencias, trayectoria y pasión por el producto local con el alumnado de las más distinguidas escuelas de hostelería de la provincia de Málaga.

Se tratan de Rosario Ginés (Obrador Rosario Ginés), José Gómez (Restaurante La Reserva), Guillermo Aranda (Citrimasat), Mariló Luna (Aceites Gil Luna), José Antonio Calvente (La Molienda Verde) y Ana Vera (Quesería El Pastor del Valle), a los que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha dado la bienvenida.

En el acto también se ha contado con la presencia del Luis Merino, presidente de la Fundación El Pimpi y de Elena Cobos, consejera delegada de la bodega.

Salado ha hablado de la gran oportunidad que supone Savia para conocer las trayectorias de los invitados, "cómo ha sido el camino, a qué retos se han tenido que enfrentar o qué dificultades han superado para que hoy en día podamos disfrutar de los productos malagueños en nuestras mesas o de una gran experiencia en un restaurante".

El encuentro diseñado para conectar la sabiduría de los maestros artesanos y productores de la provincia de Málaga con las futuras generaciones del canal Horeca ha contado con el director de los proyectos gastronómicos de la Fundación El Pimpi, Samuel Perea, que ha guiado al público --formado en gran parte por alumnos y alumnas de las escuelas de hostelería de la provincia-- a través de un viaje por los sentidos, como preámbulo para la presentación de los seis productores reconocidos este año.

El presidente de la Diputación ha aprovechado para recordar que "tradición e innovación no están reñidas y podemos avanzar sin renunciar a nuestros orígenes, nuestras raíces".

Cada uno de los productores protagonistas han tenido la oportunidad de exponer en una secuencia de ponencias su historia, experiencia y visión sobre el trabajo que hay detrás de cada producto Sabor a Málaga.

Sus ponencias han resultado especialmente enriquecedoras para los jóvenes y profesionales del sector, acercándoles experiencias, esfuerzo y el valor de un trabajo que nace en el origen y que resulta esencial para preservar el patrimonio gastronómico de la provincia.

Además, los alumnos de las escuelas de hostelería también han tenido la oportunidad de participar y compartir sus reflexiones en una dinámica "original y participativa", como un cubo de Rubik gigante que ha recorrido el público para dar paso a una ronda de preguntas y conectar las voces de quienes hoy custodian el saber gastronómico con las de quienes están llamados a darle continuidad.

Tras el turno de intervenciones y la entrega de reconocimientos, la jornada ha culminado con una degustación especial de productos con la marca Sabor a Málaga.

En ella, los jóvenes y profesionales del sector han podido disfrutar de una cuidada selección de elaboraciones que refleja el trabajo de los propios protagonistas de Savia 2026. El alumnado y equipo del proyecto Cantera de la Fundación El Pimpi han sido los encargados de realizar el servicio.