El diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, junto al delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García; un representante de Cañete la Real; el vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, entre otros. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la celebración en la provincia de la Copa de Andalucía de Fútbol Sala Femenino, cuyas semifinales y final se disputarán este fin de semana en el pabellón municipal de Cañete La Real, que repite como sede del torneo.

Así lo ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa el vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, junto al delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García; el edil de Cañete la Real Joaquín Beltrán; el vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, José González; el presidente de Fútbol Sala Andaluz, Rafael Hidalgo, y el vicepresidente del club anfitrión, Atlético Torcal, Curro Martín.

Rosas ha destacado la apuesta de la Diputación por "la promoción del deporte a todos los niveles, desde la cantera hasta el nivel profesional, así como su promoción del deporte femenino y de la presencia de la mujer en todos los ámbitos deportivos".

Las semifinales se celebrarán este sábado, 30 de agosto, y enfrentarán al Atlético Torcal y al Granada FS a las 18.00 horas y al CD Guadalcacín FS y al Martos FS a las 20.00. Los vencedores se medirán el domingo a las 11.00 horas. La pasada temporada Atlético Torcal se alzó como ganador de esta competición y reina con hasta cuatro títulos en sus vitrinas.

Por último, desde la Diputación de Málaga han explicado que la entrada para este evento será gratuita y, además, que todos los encuentros se podrán seguir en directo desde RFAFtv.