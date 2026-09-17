Diputación de Málaga impulsa el Circuito de Escuelas Taurinas con clases en Estepona, Villanueva del Rosario y Marbella

Presentación del IV Circuito de Escuelas Taurinas de la Provincia de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha impulsado la celebración del IV Circuito de Escuelas Taurinas de la Provincia de Málaga, una iniciativa organizada por la Escuela Taurina Provincial de Málaga que contará en esta edición con tres clases magistrales en las localidades de Estepona, Villanueva del Rosario y Marbella, donde se celebrará la final.

El circuito tiene como objetivo fomentar la formación práctica de los alumnos de las escuelas taurinas, favorecer su progresión artística y consolidar un espacio de encuentro entre jóvenes participantes de distintos centros de la provincia. La iniciativa se enmarca en la labor de apoyo a la tauromaquia como expresión cultural y tradición arraigada en distintos municipios malagueños.

En esta cuarta edición, la Escuela Taurina Provincial de Málaga incorpora como novedad la participación de novilleros con picadores de la provincia en cada una de las clases magistrales, con el propósito de contribuir a su promoción y ofrecerles nuevas oportunidades dentro de este ámbito.

El IV Circuito contará con la participación de 15 alumnos de escuelas taurinas. De ellos, cuatro pertenecen a la Escuela Taurina Provincial de Málaga, dos a la Escuela Taurina de Ronda, tres a la Escuela Taurina Costa del Sol y dos a la Escuela Taurina de Antequera. Además, han sido invitadas al circuito las escuelas taurinas de Úbeda (Jaén), Ciudad Real y Murcia.

Los novilleros de la provincia que actuarán en las clases magistrales serán Francisco Morales, en la plaza de toros de Estepona; Curro Márquez, en Villanueva del Rosario; y Alejandro Cano, en la plaza de toros de Marbella, donde tendrá lugar la final del circuito.

La final se desarrollará entre las escuelas taurinas de la provincia, de forma que cada escuela elegirá a un alumno para su representación. A partir de esta participación se seleccionarán las dos escuelas que tomarán parte en el XX Certamen Internacional de Escuelas Taurinas 'La Malagueta', mientras que el tercer clasificado participará en el Certamen Doctor Juan Pedro de Luna.

Con esta iniciativa, la Diputación y la Escuela Taurina Provincial de Málaga continúan favoreciendo la formación de nuevos valores, la colaboración entre escuelas y la promoción de actividades culturales y tradicionales en distintos municipios de la provincia.