La Diputación de Málaga impulsa la V edición del Festival '40 de Mayo' de Benadalid

El vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza; el alcalde de Benadalid, Antonio Vera, y por el técnico de Cultura del municipio, Jesús Villanueva, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través del Área de Cultura, impulsa la V edición del Festival '40 de Mayo, Músicas desde el atardecer', que se celebrará el próximo sábado 6 de junio en el municipio malagueñode Benadalid, a partir de las 21,00 horas.

La cita tendrá lugar en el merendero El Piche y contará con entrada libre, ofreciendo una programación musical diversa en un enclave natural del Valle del Genal.

Así lo ha dado a conocer este jueves el vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, durante la presentación del festival, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Benadalid, Antonio Vera, y por el técnico de Cultura del municipio, Jesús Villanueva.

López Mestanza ha destacado que Benadalid es "uno de esos lugares que demuestran que la cultura no entiende de tamaños de población, sino de voluntad, compromiso e ilusión", al tiempo que ha felicitado al Ayuntamiento y a todas las personas que hacen posible que este festival siga creciendo.

En este sentido, ha señalado que la quinta edición de '40 de Mayo' "no es casualidad, sino el resultado de un trabajo constante, de una apuesta decidida y de la convicción de que la cultura merece un espacio central en la vida de nuestros pueblos".

El vicepresidente de Cultura ha subrayado "el valor" de Benadalid y del Valle del Genal como "un territorio privilegiado", con paisajes extraordinarios, una historia rica y una identidad con gran arraigo.

Asimismo, ha subrayado que los pueblos "no se construyen solo con su patrimonio natural o arquitectónico", sino también con encuentros como este festival, en los que la música, el arte y las emociones tienen un protagonismo esencial y permiten reunir a personas diferentes en una experiencia común.

Al respecto, López Mestanza ha afirmado que la cultura "ayuda a comprender quiénes somos y nos conecta con nuestras raíces", y ha situado a Benadalid como ejemplo de un municipio que invierte en calidad de vida, oportunidades para la juventud, dinamización económica y proyección del territorio.

"La cultura no es un lujo reservado a las grandes ciudades, sino una necesidad", ha señalado el vicepresidente y ha añadido que cada vez que un pueblo organiza un evento cultural de esta calidad se envía un mensaje muy claro: "que el talento y la creatividad también tienen hogar en el mundo rural".

El vicepresidente ha añadido que el Festival '40 de Mayo' representa una oportunidad para compartir alegría, música y amistad, y ha invitado a vecinos y visitantes a acercarse este sábado a Benadalid. Asimismo, se ha mostrado convencido de que el municipio seguirá siendo "un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en un motor de orgullo colectivo y de esperanza".

El festival nace con el objetivo de seguir ampliando y diversificando la oferta cultural de Benadalid y de su entorno, acercando al público propuestas musicales diferentes a las que habitualmente forman parte de la programación cultural local y comarcal. La iniciativa reunirá a tres grupos y un DJ, con actuaciones que se prolongarán hasta la madrugada.

En esta quinta edición, el festival contará con una programación variada que reúne distintos estilos y propuestas musicales. Sonido Internacional ofrecerá un directo basado en la cumbia, el reggae y los ritmos latinos, con una propuesta marcada por la energía y la fusión de sonidos. También participará The Coven, grupo especializado en versiones de grandes temas del rock internacional, con un repertorio orientado a ofrecer una experiencia musical participativa.

Por su parte, Diálogo Rock Andaluz rendirá homenaje a los grandes referentes de este estilo musical en Andalucía, con versiones de grupos emblemáticos como Triana, Medina Azahara y Alameda. El cierre de la noche correrá a cargo de DJ Juan Moreno, con una sesión de música actual y ritmos variados pensada para acompañar el ambiente festivo del evento.

Con esta iniciativa, la Diputación de Málaga impulsa la programación cultural en los municipios de la provincia y refuerza el papel de la cultura como motor de participación ciudadana, cohesión social y dinamización del territorio, especialmente en los pueblos de menor población y en el medio rural.