La Diputación de Málaga impulsa el IV Campeonato de España de Minibasket Femenino en Fuengirola y Alhaurín de la Torre

Presentación del IV Campeonato de España de Minibasket Femenino - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la celebración en la provincia del Campeonato de España de Clubes de Minibasket Femenino. Tendrá lugar del 21 al 27 de junio con 32 equipos de todo el país, incluyendo a los andaluces Ciudad de Córdoba como campeón de Andalucía, EBG Málaga como subcampeón y CB La Salle como tercer clasificado.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al delegado de Deportes de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García; el concejal de Deportes de Fuengirola (Málaga), Julio Alberto Rodríguez Zamorano; el concejal de Deportes de Alhaurín de la Torre (Málaga), Rafael Cortés Garrido; y el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres.

El diputado ha destacado que este campeonato "refuerza el compromiso de la Diputación con el deporte femenino y sirve de impulso para la provincia como destino deportivo". El campeonato se disputará en los pabellones 'El Limón' y 'Blas Infante' de Alhaurín de la Torre y en el pabellón 'Elola' de Fuengirola.

Serán tres días de liga regular y otros cuatro de eliminatorias directas. La fase de grupos se celebrará del 21 al 23 de junio, los octavos de final serán el miércoles 24 de junio, y del 25 al 27 de junio se disputarán los partidos de cuartos, semifinal y la final.