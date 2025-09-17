Diputación de Málaga impulsa junto a Fguma un congreso internacional sobre la investigación de la Arqueología Fenicia

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Málaga, Manilva y Vélez-Málaga son los escenarios escogidos para la celebración del XII Congreso Internacional del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, que pretende presentar y analizar los avances en la investigación de enclaves relevantes de la arqueología fenicia del Mediterráneo centro-occidental.

En esta cita también se busca mostrar las experiencias encontradas para su conservación y difusión a un público cada vez más interesado en lo cultural y concienciado en lo patrimonial.

Con este objetivo, la Universidad de Málaga y su Fundación (Fguma) organizan este simposio que cuenta con Diputación como principal patrocinador y con la colaboración de los Ayuntamientos de Manilva, Vélez-Málaga y Málaga. También tiene el apoyo de la iniciativa "Ruta de los fenicios" y el proyecto de investigación "ArqPunOre". Esta cita científica tendrá lugar del 30 de septiembre al 3 de octubre.

Los directores académicos de este programa son Bartolomé Mora Serrano, catedrático de Arqueología de la UMA; José Suárez Padilla, profesor del área de Prehistoria del Departamento de Ciencias Históricas de la UMA; Emilio Martín Córdoba, técnico de Patrimonio en Vélez-Málaga, y José Luis Caro Herrero, profesor del Departamento Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA. Además de los reconocidos ponentes nacionales, participarán especialistas de Portugal, Italia y Túnez.

El congreso también incide en la necesaria cooperación entre ámbitos de trabajo cercanos, como es el caso de la colaboración entre la Universidad y empresas privadas de arqueología y, también, aprovechar el impacto que, en el turismo cultural, cada vez más pujante, tienen los monumentos adscritos a este período histórico.

Los organizadores resaltan que los territorios malacitanos tienen un marcado protagonismo en la moderna investigación arqueológica: el entorno de las desembocaduras de los ríos Vélez y Algarrobo; los antiguos y recientes trabajos en la Bahía de Málaga con La Rebanadilla y Cerro del Villar en el Guadalhorce y Málaga (la Malaka fenicia) en el Guadalmedina, sin olvidar otros ubicados en la costa occidental de la provincia como Los Castillejos de Alcorrín en Manilva.

Los lugares en los que se desarrollará el encuentro son: La Diputación provincial de Málaga (Plaza de la Marina), primera sesión el 30 de septiembre); en el MVVEL de Vélez-Málaga, la segunda sesión (1 de octubre); en el Ayuntamiento de Manilva, la tercera sesión (2 de octubre); y en la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, la cuarta sesión (3 de octubre), .

Se ha habilitado una página web en la que se puede consultar el programa completo y realizar la inscripción de forma gratuita https://fguma.es/congreso-fenicios-punicos-2025/