Diputación de Málaga impulsa la representación especial nocturna de El Paso de Riogordo con motivo del 75 aniversario

La diputada provincial Sagrario Molina presenta la representación especial nocturna de El Paso de Riogordo con motivo del 75 aniversario de esta tradición - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la celebración de una representación especial nocturna de El Paso de Riogordo con motivo del 75 aniversario de esta tradición, una de las manifestaciones culturales y religiosas más arraigadas del municipio malagueño.

Las funciones tendrán lugar este viernes 24 y sábado 25 de julio, a las 21,30 horas, en el recinto de El Calvario, que volverá a transformarse en un verdadero pueblo de Judea para escenificar la vida, pasión y muerte de Jesús.

Desde el año 1951, Riogordo mantiene viva esta representación gracias a la implicación de sus vecinos, que colaboran de distintas formas para hacer posible cada edición, ha indicado la Diputación en un comunicado. Algunos participan como actores, otros prestan enseres, animales o elementos necesarios para la puesta en escena, y todos contribuyen a preservar una tradición que forma parte esencial de la identidad cultural del municipio.

La diputada provincial Sagrario Molina ha señalado que "desde la Diputación de Málaga trabajamos para acompañar a los municipios en la conservación y difusión de aquellas tradiciones que forman parte de la identidad de la provincia".

Al respecto, ha destacado que "El Paso de Riogordo es un ejemplo de cómo el patrimonio cultural y religioso puede convertirse en un elemento de unión vecinal, de memoria colectiva y de promoción del territorio".

Molina ha subrayado que "la Diputación impulsa esta representación especial porque supone reconocer el esfuerzo de todo un pueblo que, desde 1951, ha mantenido viva esta cita con seriedad, rigurosidad y devoción".

Además, ha añadido que "Riogordo ha sabido conservar una tradición singular, profundamente vinculada a su historia, y proyectarla como una de las manifestaciones culturales más representativas del interior de la provincia".

Las entradas para asistir a las representaciones pueden adquirirse a través de la plataforma mientrada.net. También están disponibles en Riogordo, en el Ayuntamiento; en Málaga capital, en la tienda Nazareno y en Cerería Zalo; y en Torre del Mar, en la librería Pasatiempos. Asimismo, los grupos pueden realizar sus reservas llamando al Ayuntamiento de Riogordo.

Los días de las representaciones también se habilitará la venta de entradas en la taquilla del propio recinto, desde dos horas antes del inicio de cada función. La organización anima a vecinos, visitantes y grupos a participar en esta cita especial, que permitirá disfrutar de una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia en un formato nocturno con motivo de su aniversario.

Con el impulso a esta representación extraordinaria, la Diputación de Málaga refuerza su compromiso con la conservación de las tradiciones locales, la promoción del patrimonio cultural de los municipios y la puesta en valor de aquellas manifestaciones que contribuyen a fortalecer la identidad de la provincia.