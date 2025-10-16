La Diputación de Málaga impulsa la XVII Ruta de la Tapa de Pizarra del 17 al 19 de octubre

El vicepresidente de Gestión Económica Administrativa de la institución provincial, Manuel Marmolejo, junto al alcalde de Pizarra, Félix Lozano, y el presidente de Fedelhorce, Francisco Padilla, durante la presentación del evento. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la XVII Ruta de la Tapa de Pizarra, la primera ruta de la tapa de la provincia, declarada de Singularidad Turística Provincial, que se celebra del 17 al 19 de octubre con 23 establecimientos del municipio.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Gestión Económica Administrativa de la institución provincial, Manuel Marmolejo, junto al alcalde de Pizarra, Félix Lozano, y el presidente de Fedelhorce, Francisco Padilla, durante la presentación de este evento que, según ha destacado el vicepresidente, "sirve para promocionar la calidad de la gastronomía de los municipios del interior y atraerá a un gran número de visitantes a la localidad durante todo el fin de semana".

Este año, además de la ruta de la tapa tradicional, habrá una ruta del cóctel y una ruta infantil. En la ruta de la tapa tradicional participarán 15 restaurantes que ofrecerán otras tantas tapas. Once de ellos, además, ofrecerán tapas infantiles. Y en la ruta del cóctel participarán ocho pubs del municipio. Cada negocio ofrecerá sus propuestas culinarias por tres o cuatro euros, incluyendo la bebida, y los cócteles costarán cinco euros.

Este año, el evento volverá a apostar por la aplicación móvil FedelApp, donde los participantes en la ruta podrán sellar su visita a los distintos establecimientos, votar por su tapa favorita y participar en sorteos. Las jornadas estarán amenizadas por actuaciones y animación infantil. Además, habrá un servicio de ludoteca.