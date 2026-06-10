Diputación de Málaga impulsa la XXI edición del festival Ojeando, que llenará Ojén de música los días 26 y 27 de junio

Cartel del festival Ojeando - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la XXI edición del festival Ojeando, que se celebrará en la localidad de Ojén los próximos 26 y 27 de junio con cinco espacios repartidos por el casco urbano y una programación para públicos de todas las edades. Salistre, Javi Medina, La Corredera y Uña & Carne forman parte del cartel de esta nueva edición, que mantiene su apuesta por la convivencia entre artistas consolidados, propuestas emergentes, vecinos y visitantes.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura de la institución provincial, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Ojén, Juan Merino Márquez; la diputada de Empleo, María del Carmen Márquez; la concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Ojén, María José Valderrama, y la artista local Ana Vega, durante la presentación del festival.

López Mestanza ha subrayado la importancia de Ojeando para Ojén, ya que "se ha convertido desde hace ya tiempo en una de las principales señas de identidad cultural y turística de este municipio".

En este sentido, ha explicado que se trata de "más que un simple festival de música", porque transforma las calles, plazas y rincones del casco urbano en espacios de convivencia, conciertos y actividades paralelas.

López Mestanza ha incidido en que la filosofía del festival "ha estado muy clara desde el principio: integrar la música con la vida del pueblo", al celebrarse en distintos escenarios dentro del casco urbano, lo que permite que "visitantes y vecinos compartan los mismos espacios". Asimismo, ha destacado que Ojeando supone "promoción turística para Ojén, impacto económico, proyección cultural y una identidad propia".

Una de las principales novedades de esta edición será la programación del Escenario Patio durante las dos jornadas. El viernes 26 de junio acogerá 'La Flamenca', una propuesta que reivindica la música y la cultura andaluza, y el sábado 27 contará con las actuaciones de Javi Medina, Salistre, Mesalla y Vilu Gontero.

El único recinto de pago será el Escenario Patio. El abono para las dos jornadas tiene un precio de 30 euros, mientras que las entradas individuales costarán 15 euros para 'La Flamenca', el viernes 26 de junio, y 25 euros para la jornada del sábado 27 de junio.

El Escenario Plaza contará con la actuación de la artista ojeneta Ana Vega, que inaugurará el festival con el estreno en directo de su primer sencillo, 'Vete'. La programación de este espacio incluirá también a Uña & Carne, Turpin Covers, Rebellion Rock Band, La Corredera, Baraka, Corazón Inverso y Grupo Aguardiente.

Por su parte, el Escenario Molino estará dedicado a la música electrónica, con sesiones de Dilio, Pío Vallés Project, Blas Factory, Saymon Gómez, Zequi G, Alex Moon y Rude Family. El cartel se completa con la violinista Anna Milman, que realizará un recorrido musical por las calles del centro histórico, y con Mike Martin en el Escenario Piscina.

Además del Escenario Patio, el festival contará con el Escenario Molino, el Escenario Plaza, el Escenario Piscina y el espacio Circo, todos ellos de acceso libre y gratuito, manteniendo la esencia de Ojeando como una cita cercana, diferente y con personalidad propia.

Durante dos días, Ojén volverá a unir música, cultura, naturaleza y convivencia en un festival que refuerza la oferta cultural de la provincia, dinamiza el municipio y consolida su posicionamiento dentro del calendario cultural malagueño.