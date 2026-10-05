La Diputación de Málaga incrementa en 100.000 euros la partida destinada a prácticas extracurriculares de universitarios

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla informa sobre incrementos de partida destinada a prácticas extracurriculares de universitarios - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Málaga ha incrementado en 100.000 euros la partida destinada a las prácticas extracurriculares para estudiantes universitarios con respecto al presupuesto del pasado año, lo que supone un presupuesto total de 326.380 euros.

Así, han valorado que se eleva "su apuesta formativa y educativa por los estudiantes de la Universidad de Málaga que encaran la recta final de su formación y que buscan una salida laboral".

Al respecto, han incidido en que es "una inversión que permite ofrecer por vez primera una nueva convocatoria de prácticas extracurriculares convenidas con la Universidad de Málaga (UMA) y que ofrece hasta 180 plazas para estudiantes en las diferentes delegaciones y departamentos de la Diputación provincial".

Se trata de una nueva iniciativa, que se suma a las prácticas curriculares ya habituales de universitarios en la Diputación, y que ahora permitirá a los estudiantes complementar la formación adquirida durante sus estudios con una primera experiencia práctica dentro de la administración pública.

Las prácticas tendrán una duración máxima de seis meses por titulación, cinco horas diarias de lunes a viernes --aproximadamente 600 horas en total--, y estarán dotadas con una beca que ronda los 550 euros mensuales, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha dado a conocer esta nueva convocatoria, esperando que la formación de los estudiantes sea complementaria en la Diputación de Málaga.

"Queremos ofrecer a los jóvenes universitarios de la provincia la posibilidad de complementar todo lo aprendido durante sus estudios con una experiencia real y práctica. Estas 180 plazas les permitirán conocer desde dentro el funcionamiento de una administración pública, trabajar junto a profesionales de diferentes ámbitos y, sobre todo, adquirir experiencia que les será muy útil cuando tengan que dar el salto al mercado laboral", ha destacado.

PROCEDIMIENTO

Los propios departamentos de la institución provincial determinarán los perfiles universitarios necesarios para desarrollar las prácticas y solicitarán sus necesidades. Estas ofertas se incorporan a la plataforma Ícaro, a través de la cual los estudiantes podrán conocer las plazas disponibles y optar a aquellas relacionadas con su formación.

El plazo para participar está abierto desde el pasado 1 de octubre y estará activo hasta el jueves 8 de octubre, han indicado desde la Diputación.

Por otro lado, han señalado que esta nueva convocatoria se suma a las diferentes vías de colaboración que mantiene la Diputación de Málaga con la comunidad educativa para facilitar la formación práctica de los estudiantes. Por un lado, la institución sigue manteniendo con la UMA las prácticas curriculares, obligatorias en los planes de estudio de cada titulación.

En este caso, no cuentan con remuneración económica y tanto la duración como las fechas vienen determinadas por los tutores académicos de cada centro. Dicho plazo de solicitud también se encuentra abierto.

Además, la Diputación colabora con los centros educativos de Formación Profesional para facilitar la realización de las prácticas correspondientes a la FP Dual. Al igual que ocurre con las prácticas curriculares universitarias, su duración y calendario son establecidos por el tutor del centro educativo y no incluyen remuneración económica.