Diputación de Málaga insta al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes para paliar los daños del temporal marítimo

Imagen de destrozos ocasionados en las playas de la Costa del Sol malagueña por los recientes temporales marítimos. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

MÁLAGA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad este viernes instar al Gobierno de España a que adopte medidas urgentes e inmediatas para paliar los daños ocasionados por los últimos temporales marítimos en el frente litoral de los municipios de la Costa del Sol. Se propone reponer arena, crear espigones, reparar infraestructuras y equipamientos dañados y restituir los servicios de playas afectados.

Todos los grupos han respaldado la propuesta urgente del PP que también insta al Ejecutivo central a impulsar un Plan de Estabilización y Protección del Litoral malagueño, que contemple soluciones estructurales y duraderas. Además, la moción contempla exigir al Gobierno de España que presente unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que dote dicho plan de una financiación suficiente y específica.

Las otras dos propuestas del texto aprobado recogen instar al Gobierno a crear un fondo extraordinario de contingencia destinado a los municipios costeros para hacer frente a los gastos derivados de los daños causados por temporales marítimos y fenómenos meteorológicos extremos; y solicitar la constitución de una mesa técnica y de coordinación permanente, en la que participen las administraciones y agentes sociales y económicos implicados.

De otra parte, en el pleno también ha prosperado la moción del PP, respaldada por Vox, para exigir al Gobierno de España la reducción del IVA al 4% para las carnes, pescados y conservas, así como la eliminación del IVA para la leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres. También pide al Gobierno central "que abandone el afán recaudatorio que está sometiendo a España y a toda la provincia de Málaga en los últimos siete años", e insta a la Mesa del Congreso "a que se garantice la neutralidad institucional", toda vez que esta propuesta ya había sido aprobada por los 'populares' en el Senado pero rechazada por este órgano en la cámara baja.

Los votos mayoritarios del PP no han permitido que salga adelante la moción del PSOE, respaldada por Con Málaga, para reclamar el incremento de la financiación que la Junta de Andalucía destina a los ayuntamientos a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica). Los 'populares' han definido la propuesta socialista como "una moción para hacer oposición a la Junta de Andalucía, utilizando los municipios como coartada". Vox se ha abstenido en este punto.

Además, el grupo socialista, cuyo diputado Antonio Navarro, suspendido de militancia por un presunto caso de acoso sexual a una militante, no ha acudido por encontrarse de baja, tampoco ha visto prosperar su moción sobre el retraso en la puesta en marcha del Programa de Asistencia Material Básica o Tarjeta Monedero en Andalucía. "Este programa debería de haber estado en marcha desde enero de 2025, sin embargo, nueve meses después la Junta aún no lo ha activado. Esto ha provocado el bloqueo de más de 23 millones de euros destinados a 20.000 familias vulnerables en Andalucía, 4.000 de ellas en la provincia de Málaga", han criticado los socialistas. Con Málaga apoyaba el texto socialista, y Vox se ha abstenido.

Desde la bancada 'popular' han señalado que fue el Gobierno de España el que cambió el modelo anterior y el que decidió que este programa solo se dedicaría a atender a las familias con menores a su cargo "y solo en Andalucía ha afectado a más de 280.000 personas usuarias de los servicios sociales comunitarios dejando fuera a colectivos de personas mayores, a personas sin hogar, a la mayoría de los inmigrantes, a jóvenes y no tan jóvenes con y sin hijos". "El Gobierno obligó a las comunidades autónomas en solitario a poner en 2025 en marcha un programa que fue incapaz de implantar en 2024", han criticado desde el PP.

"Lo que ha optado la Junta de Andalucía es por adaptar este programa básico a una mayor capilaridad geográfica para poder favorecer y llegar al mayor número de municipios y de hogares vulnerables y que puedan usar las tarjetas en comercios de cercanía. Por eso divide el contrato en ocho lotes, uno por provincia", ha expresado desde el equipo de Gobierno la diputada de Servicios Sociales, María Dolores Vergara, que ha dicho que "lo que no pudo hacer el Gobierno de España lo está haciendo la Junta de Andalucía".

En este pleno Vox ha sacado adelante su moción urgente --con todos los grupos a favor, excepto Con Málaga que se ha abstenido-- para que la Diputación se comprometa con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la Consejería de Agricultura para celebrar una Expo Subtropical, "una feria que sirva para impulsar la economía local de la Axarquía, reforzar la identidad rural frente a la despoblación y sensibilizar al consumidor sobre la importancia del producto local de temporada y sostenible", según ha valorado el diputado portavoz del grupo, Antonio Luna.

El grupo Con Málaga no ha visto prosperar su moción urgente en la que alertaba de deficiencias en el servicio de asistencia técnica de la Diputación para el programa de Sistema Integral de Gestión de Personal (Sigep). La diputada del área ha expresado que se han corregido las incidencias de los últimos días en el Sigep y que se ha hecho una jornada de formación específica para dar cuenta del problema, si bien, además, ha dicho que se el Sigep se va a descatalogar, y por tanto, "se está elaborando la correspondiente licitación sobre el programa de gestión de nóminas y de personal, contemplando en su alcance el servicio de atención y soporte específico asociado al aplicativo que se implante".

El grupo de la confluencia de izquierdas, a pesar de contar con el respaldo de PSOE y Vox, tampoco ha visto salir adelante su moción en la que proponía que la Diputación instara a la Junta "a la publicación de las listas de espera y tiempo de demora de las pruebas diagnósticas" en la comunidad autónoma. "La ausencia de datos públicos impide evaluar de forma rigurosa el tiempo que deben esperar las personas usuarias para la realización de las pruebas como TAP, ecografía, resonancia magnética mamografía, colonoscopia o pruebas funcionales, imprescindibles para determinar un diagnóstico y el tratamiento correspondiente", ha criticado Juan Márquez.

Por el PP, el diputado Francisco José Martín, ha insistido en que se trata de una moción "para atacar al Gobierno de Juanma Moreno" y ha dicho que los 'populares' "no esconden en cajones a 500.000 andaluces en lista de espera como en el Gobierno con María Jesús Montero en Andalucía como consejera de Sanidad". "Andalucía lidera la reducción de las listas de espera, según el Ministerio de Sanidad", ha dicho el diputado del PP

TRIBUNA DE ALCALDES

La Tribuna de Alcaldes del Pleno ha acogido este viernes las reclamaciones expresadas por el alcalde socialista de Cártama, Jorge Gallardo, a la Junta de Andalucía, y de la alcaldesa 'popular' de Ronda, Mari Paz Fernández, al Gobierno de España.

Así, Gallardo ha reclamado a la institución provincial "que ejerza un liderazgo político claro" para exigir a la Junta de Andalucía "una financiación local justa y suficiente". Durante su intervención, ha defendido la necesidad de un pacto municipalista por la financiación local en la provincia que "vaya más allá del reparto de fondos" y sitúe a la Diputación como "la voz firme de los municipios ante la Junta de Andalucía".

Por otra parte, Fernández ha pedido que la DGT mantenga las pruebas del examen de conducir en su ciudad y en Antequera y que este organismo no imponga a los ayuntamientos no solo la cesión del local para las pruebas, sino también del personal técnico, recursos para resolver problemas informáticos, personal de seguridad permanente, material, conexiones, puestos informatizados, pantallas táctiles. "El ya famoso yo invito que tú pagas", ha dicho la regidora.