La Diputación de Málaga invierte 248.400 euros en mejorar el drenaje de la carretera MA-4403 en Bobadilla Estación

Obras de mejora en el drenaje de la carretera MA-4403 en Bobadilla Estación - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga está ejecutando las obras de mejora de la red de drenaje de la carretera MA-4403 en Bobadilla Estación, en el término municipal de Antequera (Málaga), una actuación que cuenta con una inversión de 248.399,98 euros y que tiene como objetivo evitar la acumulación de agua en época de lluvia y facilitar el tránsito peatonal de los vecinos.

La intervención se concentra en el entorno del punto kilométrico 15 de la vía, coincidiendo con el tramo paralelo a la línea ferroviaria de Bobadilla Estación. Se trata de una travesía de unos 230 metros que comunica el paso a nivel con la urbanización situada en la calle Algeciras, donde los episodios de lluvia provocan encharcamientos que dificultan el paso de peatones.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha destacado que este proyecto forma parte del trabajo permanente que desarrolla la Diputación de Málaga para mejorar la red provincial de carreteras, actuando en aquellos puntos donde se detectan deficiencias concretas que afectan a la seguridad vial, al drenaje o a la movilidad de los vecinos.

"Esta actuación permite dar respuesta a una demanda vecinal de años en Bobadilla Estación, donde la acumulación de agua en este tramo generaba molestias y dificultaba especialmente el tránsito peatonal durante los periodos de lluvia", ha señalado Atencia.

Los trabajos contemplan la ejecución de una acera sobreelevada sobre la rasante de la carretera, que permitirá mejorar el paso de los peatones en este punto de conexión entre el núcleo de Bobadilla Estación y la zona residencial próxima.

Esta solución se completará con la construcción de un canal de recogida de aguas pluviales para conducir el agua y evitar su acumulación sobre la plataforma de la vía. Asimismo, la actuación incluye la mejora del drenaje existente y la extensión de una nueva capa de aglomerado en la carretera, con el objetivo de acondicionar el firme y completar la intervención en este tramo de la MA-4403.

Atencia ha subrayado que estas obras reflejan el compromiso de la Diputación con la conservación y mejora de las carreteras provinciales, especialmente en aquellos tramos que tienen un uso cotidiano por parte de los vecinos y que cumplen una función esencial de conexión dentro de los municipios.

"Seguimos trabajando para que la red provincial de carreteras responda a las necesidades reales de los municipios, con actuaciones que mejoran la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos", ha añadido la diputada.

Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Azogue Ingeniería S.L. y cuentan con plazo de ejecución hasta el mes de agosto. Con esta intervención, la Diputación de Málaga refuerza su labor de mejora de las infraestructuras viarias provinciales, favorece una movilidad más segura y avanza en la solución de problemas específicos de drenaje en la red de carreteras que gestiona la institución provincial.