Diputación de Málaga invierte 2,7 millones en camiones, remolques y más de 500 contenedores para la recogida de residuos

Diputación de Málaga invierte 2,7 millones de euros en camiones, remolques y más de 500 contenedores para la recogida de residuos - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), invierte 2,7 millones de euros para incrementar la recogida separada de residuos. En este sentido, se adquirirán cinco nuevos camiones, varios remolques y más de 500 contenedores además de compostadoras.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se ha aprobado la aportación al Consorcio de RSU de un total de 2.753.445,38 euros para reforzar sus medios materiales, especialmente para cumplir con la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que exige la mejora de la recogida separada de residuos.

Salado ha explicado que el Consorcio realiza el servicio de recogida selectiva de vidrio, papel y envases ligeros a la totalidad de los 91 municipios que lo integran, así como del contenedor de resto (contenedor gris) a un total de 52 localidades. A ello se unirá la recogida de la fracción orgánica (contenedor marrón) en 44 de esos municipios.

"Desde la Diputación de Málaga y el Consorcio de RSU -ha incidido- llevamos años apostando por el reciclaje y una gestión sostenible de los residuos y, en este sentido, seguimos realizando un gran esfuerzo para cumplir los objetivos de la nueva legislación sobre recogida selectiva con la adquisición de más medios materiales".

De los 2,7 millones de euros para nuevas inversiones, se destinarán 1,7 millones de euros a tres camiones de recogida de carga trasera para las fracciones resto y orgánica; un camión para carga lateral y otro de carga superior para la recogida separada de vidrio; cuatro remolques para el transporte de residuos desde las plantas de transferencia hasta el centro medioambiental de Valsequillo; y 28 grandes cubetas para el transporte de enseres domésticos voluminosos.

Otros casi 800.000 euros se dedicarán a la compra de 450 contenedores de carga lateral para la fracción resto y 85 contenedores para la recogida de papel y cartón.

Y, por último, casi 250.000 euros se emplearán para la adquisición de 660 compostadoras para transformar los residuos orgánicos en compost, para uso como abono.

CONTENEDOR MARRÓN

Francisco Salado ha destacado que, además de las inversiones para reforzar los vehículos y el equipamiento, la Diputación de Málaga y el Consorcio de RSU también se vuelcan en la sensibilización ciudadana en materia de gestión de residuos, especialmente informando sobre el contenedor marrón para restos orgánicos.

En este sentido, se han llevado a cabo varias campañas para informar a la población sobre qué residuos deben depositarse, favoreciendo una mayor implicación de hogares y establecimientos en el uso correcto del contenedor marrón.

Igualmente, el presidente de la Diputación ha subrayado que el Consorcio ha impulsado soluciones para mejorar la recogida de residuos específicos en municipios menores de 5.000 habitantes mediante puntos limpios móviles y de proximidad, facilitando a los pueblos más pequeños instalaciones adecuadas.

Y ha añadido que también el Consorcio ha contribuido a que los pequeños municipios puedan adaptarse a la ley y a la nueva tasa de residuos impuesta por el Gobierno elaborando y facilitándoles dos modelos de ordenanza.